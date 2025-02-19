運動雲

>

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

▲▼尼加拉瓜在日本熱身賽終戰狂敲4轟。（圖／截自尼加拉瓜官方IG）

▲尼加拉瓜昨進行在日本熱身賽最終戰。（圖／截自尼加拉瓜官方IG）

記者王真魚／綜合報導

2023 年世界棒球經典賽（WBC），尼加拉瓜與中華隊同樣在小組賽墊底，因此必須透過資格賽爭取 2026 年正賽門票。這次資格賽，尼加拉瓜與中華隊將是史上首次在一級國際賽事正面對決。

尼加拉瓜在2023年首次參加世界棒球經典賽時表現可圈可點，但他們需要提升進攻能力，球隊在四場世界棒球經典賽的敗仗中，每場比賽都只得到一分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警戒2主砲

本屆賽事尼加拉瓜陣中多名值得關注的打者，其中最受矚目的是道森（Chase Dawson）。他在近期美洲系列賽表現亮眼，繳出25打數8安打、3打點、4次盜壘的成績，打擊率高達3成20，不僅獲選最佳中外野手，更是球隊奪下亞軍的功臣。目前狀態火燙的他，已連續兩場比賽開轟。

另一位火力強大的打者是23歲的特盧希卓（Emanuel Trujillo）。這位年輕好手在美洲系列賽中技驚四座，不僅曾在對巴拿馬之戰轟出單場三響砲，更奪下大會MVP殊榮，近期比賽也有開轟演出，包括昨天開轟率隊擊敗東京瓦斯隊。

值得關注的新秀

年輕戰力方面，2019年以35萬美元簽約的雷優（Elian Rayo）值得期待。這位巨人隊新秀去年升上1A，72場比賽繳出打擊率.243、上壘率.328、長打率.356的成績，雖然5支全壘打的長打火力不算突出，但在U-23世界盃資格賽中表現亮眼，且去年在巨人隊亞利桑那基地聯盟的全壘打數排名第二，極具爆發潛力。

防守方面，釀酒人隊新秀札馬拉（Freddy Zamora）守備功力一流，但打擊表現仍待加強，三A階段OPS僅.544。游擊手阿列古利亞（Benjamin Alegria）在上屆經典賽12打數擊出6支安打，外野手蒙提斯（Juan Montes）也是陣中重要戰力。

▲富邦悍將洋將傑斯。（圖／富邦悍將提供）

▲傑斯曾來台發展，加入富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）

投手陣容是一大優勢　傑斯可能對戰中華隊？

投手陣容是尼加拉瓜的強項，由2023年經典賽投手梅德安諾（Ronald Medrano）、前富邦悍將洋投傑斯（J.C. Ramirez）以及在2022年巴拿馬資格賽投出9局完封好投的古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）領軍。可惜缺少去年在經典賽中連續三振索托、J.羅德里奎茲和戴佛斯的火球投手赫伯特（Duque Hebbert）。

傑斯是本次陣中唯一擁有大聯盟經驗的投手，曾在2021年來台效力富邦悍將，留下 4 勝 5 敗、防禦率 3.43 的成績。去年在墨聯出賽6勝3敗，防禦率4.00，是球隊穩定的先發戰力之一。由於過去的中職經驗，不排除登板對戰中華隊。

另外梅德安諾上季墨聯 15 場先發拿下7勝4敗、防禦率 3.54。古提耶瑞茲近三年在美國獨立聯盟穩定出賽，不過平均防禦率偏高、超過5。

台灣首兩戰對西班牙與南非，要全力搶勝。如此一來，23日與尼加拉瓜的最終戰，只要能拿下勝利，台灣就能以全勝之姿，順利搶下世界棒球經典賽正賽門票。

關鍵字： 棒球尼加拉瓜中華隊新秀投手WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

姚冠瑋9下再見安！悍將11：10逆轉韓職巨人

姚冠瑋9下再見安！悍將11：10逆轉韓職巨人

喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

一直都能感受到勇士迷的愛　杜蘭特再聯手柯瑞：最好搭的球員

一直都能感受到勇士迷的愛　杜蘭特再聯手柯瑞：最好搭的球員

林書豪合體「日本第一控」給好評　河村勇輝致敬：NBA與亞洲傳奇

林書豪合體「日本第一控」給好評　河村勇輝致敬：NBA與亞洲傳奇

台鋼雄鷹火力全開！狂轟19分擊倒資格賽南非隊

台鋼雄鷹火力全開！狂轟19分擊倒資格賽南非隊

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

熱門新聞

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

姚冠瑋9下再見安！悍將11：10逆轉韓職巨人

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

2潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

3NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄

4中職今年假日開打時間由主隊決定！

5尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！

最新新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2WBCQ開戰！愛爾達多視角呈現精采對決

3尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！

4咖啡買5送5、買10送10！超商經典賽優惠來了

5NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366