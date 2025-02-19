尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

▲尼加拉瓜昨進行在日本熱身賽最終戰。（圖／截自尼加拉瓜官方IG）

記者王真魚／綜合報導

2023 年世界棒球經典賽（WBC），尼加拉瓜與中華隊同樣在小組賽墊底，因此必須透過資格賽爭取 2026 年正賽門票。這次資格賽，尼加拉瓜與中華隊將是史上首次在一級國際賽事正面對決。

尼加拉瓜在2023年首次參加世界棒球經典賽時表現可圈可點，但他們需要提升進攻能力，球隊在四場世界棒球經典賽的敗仗中，每場比賽都只得到一分。

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Chase Dawson and Emanuel Trujillo both homered earlier in Nicaragua’s 5-3 loss to Japanese team Nissan Kiushu. These two will have to carry a lot of the offensive burden for Nicaragua in the qualifiers pic.twitter.com/LYFta0heee — Jeff Duda (@INTLBaseball24) February 17, 2025

警戒2主砲

本屆賽事尼加拉瓜陣中多名值得關注的打者，其中最受矚目的是道森（Chase Dawson）。他在近期美洲系列賽表現亮眼，繳出25打數8安打、3打點、4次盜壘的成績，打擊率高達3成20，不僅獲選最佳中外野手，更是球隊奪下亞軍的功臣。目前狀態火燙的他，已連續兩場比賽開轟。

另一位火力強大的打者是23歲的特盧希卓（Emanuel Trujillo）。這位年輕好手在美洲系列賽中技驚四座，不僅曾在對巴拿馬之戰轟出單場三響砲，更奪下大會MVP殊榮，近期比賽也有開轟演出，包括昨天開轟率隊擊敗東京瓦斯隊。

值得關注的新秀



年輕戰力方面，2019年以35萬美元簽約的雷優（Elian Rayo）值得期待。這位巨人隊新秀去年升上1A，72場比賽繳出打擊率.243、上壘率.328、長打率.356的成績，雖然5支全壘打的長打火力不算突出，但在U-23世界盃資格賽中表現亮眼，且去年在巨人隊亞利桑那基地聯盟的全壘打數排名第二，極具爆發潛力。

防守方面，釀酒人隊新秀札馬拉（Freddy Zamora）守備功力一流，但打擊表現仍待加強，三A階段OPS僅.544。游擊手阿列古利亞（Benjamin Alegria）在上屆經典賽12打數擊出6支安打，外野手蒙提斯（Juan Montes）也是陣中重要戰力。

▲傑斯曾來台發展，加入富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）

投手陣容是一大優勢 傑斯可能對戰中華隊？

投手陣容是尼加拉瓜的強項，由2023年經典賽投手梅德安諾（Ronald Medrano）、前富邦悍將洋投傑斯（J.C. Ramirez）以及在2022年巴拿馬資格賽投出9局完封好投的古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）領軍。可惜缺少去年在經典賽中連續三振索托、J.羅德里奎茲和戴佛斯的火球投手赫伯特（Duque Hebbert）。

傑斯是本次陣中唯一擁有大聯盟經驗的投手，曾在2021年來台效力富邦悍將，留下 4 勝 5 敗、防禦率 3.43 的成績。去年在墨聯出賽6勝3敗，防禦率4.00，是球隊穩定的先發戰力之一。由於過去的中職經驗，不排除登板對戰中華隊。

另外梅德安諾上季墨聯 15 場先發拿下7勝4敗、防禦率 3.54。古提耶瑞茲近三年在美國獨立聯盟穩定出賽，不過平均防禦率偏高、超過5。

台灣首兩戰對西班牙與南非，要全力搶勝。如此一來，23日與尼加拉瓜的最終戰，只要能拿下勝利，台灣就能以全勝之姿，順利搶下世界棒球經典賽正賽門票。