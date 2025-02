尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

▲尼加拉瓜昨進行在日本熱身賽最終戰。(圖/截自尼加拉瓜官方IG)

記者王真魚/綜合報導

2023 年世界棒球經典賽(WBC),尼加拉瓜與中華隊同樣在小組賽墊底,因此必須透過資格賽爭取 2026 年正賽門票。這次資格賽,尼加拉瓜與中華隊將是史上首次在一級國際賽事正面對決。

尼加拉瓜在2023年首次參加世界棒球經典賽時表現可圈可點,但他們需要提升進攻能力,球隊在四場世界棒球經典賽的敗仗中,每場比賽都只得到一分。

Chase Dawson and Emanuel Trujillo both homered earlier in Nicaragua’s 5-3 loss to Japanese team Nissan Kiushu. These two will have to carry a lot of the offensive burden for Nicaragua in the qualifiers pic.twitter.com/LYFta0heee