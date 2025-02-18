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WBCQ開幕戰對手西班牙火力不容小覷　「熟面孔」雷法打頭陣？

▲▼雷法。（圖／截自西班牙隊IG:rfebs）

▲雷法。（圖／截自西班牙隊IG:rfebs）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽21日起在台北大巨蛋開打，台灣首戰將迎戰實力堅強的西班牙。雖然西班牙來自歐洲，但隊中擁有多名具備美國職棒（MLB）與墨西哥聯盟資歷的選手，陣容戰力不容小覷，曾效力中職「熟面孔」雷法剛在熱身賽對台鋼雄鷹，是陣中先發輪值之一，也有機會在開幕戰就打頭陣先發。

根據世界棒壘總會（WBSC）官網日前報導，西班牙隊在來台熱身賽之前，都集中於巴塞隆納訓練，由總教練普拉達（Nelson Prada）帶領，他擁有14年美國職棒小聯盟的執教經驗。

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西班牙隊2名具有大聯盟經驗的球員包括38歲終結者克魯茲（Rhiner Cruz），打線方面，35歲外野手貝爾崔（Engel Beltre），他曾在2013年短暫升上大聯盟。此外，坦帕灣光芒的潛力新秀柯門納雷斯（Carlos Colmenarez）更是備受矚目的未來之星，他來自委內瑞拉，曾以300萬美元的高額簽約金加盟光芒，被視為球隊未來的明星游擊手，近兩年在1A發展。

西班牙隊整體陣容「右傾」明顯，僅有1名左投希瓦（Elio Silva），除了柯門納雷斯、貝爾催之外，還有2名主力朗登（Edgar Rondon）與昆澤（Chris Kwitzer）都是左打。

西班牙提前來台，在WBC資格賽前的熱身賽中，西班牙隊展現驚人火力。17日對戰中職台鋼雄鷹，西班牙隊共掃出14支安打，以11比1大勝台鋼。打線上，首棒安古羅（Andrés Angulo）單場5打數4安打，展現優異上壘能力；烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）與希梅尼茲（Daniel Jimenez）也都有3安打表現。

投手群方面，前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）先發2.2局被敲5安失1分，後援投手群穩定壓制，賈西亞（Yeudy Garcia）與奈格林（Yoanner Negrin）均無失分，牛棚整體戰力穩定。

西班牙隊的整體戰力在WBC資格賽中不容小覷，他們不僅擁有大聯盟資歷與美職體系的球員，近期打線表現更是火燙，來台3場熱身賽已經累計21分。中華隊首戰即將面對西班牙，關鍵在於如何有效壓制西班牙的右打者，並利用其左投不足的弱點進行戰術安排。

關鍵字： 棒球WBC西班牙隊台灣資格賽WBC資格賽

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