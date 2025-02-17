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孫易磊火球飆152公里曾總點出課題　徐翔聖投2局有收穫

▲▼中華隊孫易磊。（圖／中職提供）

▲中華隊孫易磊。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰經典賽資格賽，中華隊今（17日）於天母球場持續與味全龍進行模擬賽，投手群整體表現穩定，其中備受矚目的旅日新秀孫易磊入選後首次實戰演練登板，最快球速飆至152公里，面對3名打者投出1次三振，未讓對手上壘，展現強大壓制力。

本場首任投手李東洺狀態不錯，僅用21球完成2局投球，送出2次三振，讓龍隊打者6上6下。接替登板的徐翔聖投2局雖被敲出多支短程安打，但控球表現仍維持穩定。總教練曾豪駒對投手群表現表示肯定，認為整體投球狀態平穩，控球與壓制能力有所提升。

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▲▼中華隊李東洺。（圖／中職提供）

▲中華隊李東洺。（圖／中職提供）

談及孫易磊的投球內容，曾總表示，孫易磊的投球看起來是蠻有力量的，但在投球的節奏方面還要再注意，有幾顆球都是在投球時間限制內壓線投球，正式比賽前還要再調整。此外，教練團安排徐翔聖進行2局投球，雖然被敲出較多安打，但多屬短程安打，曾總認為他的控球狀況良好，未來可在球種搭配進行調整。

相較於投手群的穩定表現，今日中華隊打線略顯低迷，整體攻勢未能有效串聯。對此，曾總指出：「今天打擊比較沒有發揮，大家要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。」

▲▼中華隊徐翔聖。（圖／中職提供）

▲中華隊徐翔聖。（圖／中職提供）

關鍵字： WBC資格賽CT孫易磊曾豪駒徐翔聖李東洺

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