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陳重廷關鍵安打統一獅紅白戰握手言和　林泓弦吸收沖繩經驗火燙

▲▼陳重廷。（圖／統一獅提供）

▲陳重廷。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅於今日舉行隊內紅白對抗賽，雙方激戰六局後以3比3平手收場。本場比賽紅白兩隊比分緊咬，紅隊在六局上靠著溫子賢的高飛犧牲打先行超前，然而白隊隨即在下半局由陳重廷敲出關鍵安打，逼和對手。

比賽一開始，白隊在首局即靠著張皓崴安打，並由陳重廷補上一支帶有1分打點的二壘安打，率先攻下1分。然而，紅隊在第二局迅速還擊，林祖傑、林泓弦接連敲出安打，將比數扳平。

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第三局雙方皆有攻勢，但未能延續得分。第四局紅隊再度發動攻勢，溫子賢因對手失誤上壘，隨後林泓弦適時敲出中外野安打，帶回1分。不過白隊也不甘示弱，陳重廷與林培緯抓住對手失誤機會，再度將比數扳平，形成2比2的膠著局面。

進入第六局，紅隊潘傑楷選到保送，隨後潘磊安打推進，溫子賢以高飛犧牲打送回1分。然而白隊不讓紅隊專美於前，在下半局陳聖平選到保送，接著陳重廷再度扮演關鍵角色，擊出右外野安打，將比數鎖定在3比3，最終雙方握手言和。

白隊本場比賽由新秀鍾允華擔任先發投手，他展現穩定投球狀態，連續解決六名打者，未讓對手上壘，並送出2次三振。賽後他表示，自己對今日表現感到滿意，並提到教練針對球種運用給予建議，讓他在未來比賽中能夠更有策略地運用直球。

本場比賽林泓弦打擊狀態火熱，繳出單場3支3的完美表現。他表示，春訓期間特別加強打擊與守備訓練，而今日的打擊表現僅是日常練習的延伸。不過，他也坦言，由於近期缺乏比賽經驗，守備跑位方面仍需調整與加強。

此外，林泓弦分享，他在去年休賽季前往沖繩參與冬季聯盟，透過與來自日本及德國等國際選手交流，不僅提升了打擊經驗，也累積了寶貴的比賽經驗。他笑稱，有時候甚至借助翻譯軟體來與外籍選手溝通。

同樣表現出色的陳重廷，全場上壘率百分百，他表示：「因為是第一場比賽，我沒有想太多，就是將平時練習的成果運用在比賽中，也許運氣比較好。」他也提到，春訓期間特別向教練郭俊佑請教打擊力量的調整方式，目前則是按照既定計畫穩步訓練。

關鍵字： 棒球對抗賽球員表現打擊守備

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