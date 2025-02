明星賽少了唐西奇有點寂寞　約基奇遺憾：我們每次都一起過夜

▲同樣出身於歐洲的約基奇(左)、唐西奇(右)感情超好。(圖/翻攝自X/@PasionBasketNBA)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星周是球星們能夠進行交流的難得機會,金塊約基奇(Nikola Jokic)與湖人唐西奇(Luka Doncic)去年在明星賽互相捉弄,讓球迷看得津津樂道。外界本來期待2人今年再度「交手」,可惜唐西奇未能入選,讓約基奇直呼奇怪,遺憾不能一起度過愉快的夜晚。

唐西奇今年飽受傷勢困擾,明星賽票選如火如荼展開時,他卻未能出賽,間接影響他的得票率,最終在先發票選輸給SGA吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和柯瑞(Stephen Curry),排行第3,也未能進入聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)選擇的遞補名單中。

Nikola Jokic joking around with Luka Doncic during his Media Availability at NBA All Star Weekend pic.twitter.com/sqfRXkDgdR