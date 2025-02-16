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明星賽少了唐西奇有點寂寞　約基奇遺憾：我們每次都一起過夜

▲約基奇、唐西奇。（圖／翻攝自X／@PasionBasketNBA）

▲同樣出身於歐洲的約基奇（左）、唐西奇（右）感情超好。（圖／翻攝自X／@PasionBasketNBA）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星周是球星們能夠進行交流的難得機會，金塊約基奇（Nikola Jokic）與湖人唐西奇（Luka Doncic）去年在明星賽互相捉弄，讓球迷看得津津樂道。外界本來期待2人今年再度「交手」，可惜唐西奇未能入選，讓約基奇直呼奇怪，遺憾不能一起度過愉快的夜晚。

唐西奇今年飽受傷勢困擾，明星賽票選如火如荼展開時，他卻未能出賽，間接影響他的得票率，最終在先發票選輸給SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和柯瑞（Stephen Curry），排行第3，也未能進入聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）選擇的遞補名單中。

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約基奇本屆榮獲西區人氣王，憾未能與好友唐西奇一同享受全明星周，他表示，「（唐西奇不在）挺怪的，因為我們每次在（明星）賽前都會一起度過愉快的夜晚。」

唐西奇被交易至湖人，約基奇發表他的想法，「他在那裡已經有了些成就，他很受傷。」但約基奇並不討厭這筆交易，反倒覺得很有意思，「我認為這筆交易對雙方球隊都是雙贏。」他進一步表示，這樣規模的交易可能會讓其他球員更認真看待比賽。

關鍵字： NBA約基奇唐西奇明星賽

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