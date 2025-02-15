運動雲

>

徐若熙領銜實戰演練！最快152公里 莊陳仲敖、孫易磊報到

▲▼ 孫易磊、莊陳仲敖 。（圖／中職提供）

▲ 中華隊實戰演練模擬賽精彩表現，孫易磊、莊陳仲敖加入訓練團隊 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

中華隊移訓天母球場後，15日和味全龍進行對內的實戰演練模擬賽，這場比賽中華隊安排徐若熙擔任第一個上場投球的投手，在第3局投出152、150公里的速球，最後以精簡的34球完成3局的實戰模擬投球，僅被敲1支安打，沒有投出保送與三振。

在台韓交流戰擔任開路先鋒的宋晟睿，這場比賽被排在第2位上場的打者，前2個打席都敲出長打，並跑回1分；而在台韓交流賽敲出滿貫砲的林佳緯，在今日比賽敲出1支二壘安打。中華隊本場比賽共13名打者上場，共擊出9支安打，其中有5支長打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊、美國職棒奧克蘭運動家隊的莊陳仲敖，兩名旅外選手也在今日加入訓練，其中今年受邀參加運動家隊大聯盟春訓的莊陳仲敖，一下飛機立刻向中華隊報到，並與球隊一同到天母球場練球，兩位選手對於加入球隊與面對即將展開的經典賽資格賽都感到非常期待。

莊陳仲敖說：「我在飛機上就在想，要如何盡快適應這個球隊，怎麼跟大家聊天等等，早上到飯店的時候就跟幾個選手打招呼，聊一些棒球的話題，包括球隊前幾天都用什麼模式訓練等等。」

莊陳仲敖原本從美國返台的班機，是預定14日晚上抵台，但在轉機時遇到班機延遲，在台灣時間15日清晨才抵台，下飛機後便立刻至球隊完成報到，由於今天有安排對內的戰術演練模擬賽，他說經過一整天的訓練過程，應該很快就能融入這個團隊。

孫易磊繼2023年在臺北大巨蛋進行的亞錦賽後，再次穿上中華隊球衣，孫易磊認為這次的強度更高，氛圍也不一樣，感覺更亢奮。

加入團隊後，孫易磊表示，在這邊遇到很多過去在電視上看過的學長，能夠在同一個球隊當隊友很榮幸。一到球隊就遇到投手教練林岳平，孫易磊也說：「過去只在電視上看過他，這次在球隊看到他，覺得他蠻親切的。」今日正式加入中華隊，孫易磊將跟著球隊調整到位，努力備戰經典賽資格賽。

關鍵字： 中華隊實戰演練孫易磊莊陳仲敖經典戰WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

林書豪執教G聯盟隊遭逆轉　無緣在NBA全明星賽對決詹皇柯瑞

詹皇、柯瑞坦承曾「互相討厭」　咖哩談兩人在NBA聯手可能性

詹皇、柯瑞坦承曾「互相討厭」　咖哩談兩人在NBA聯手可能性

「台灣球員更有自信」　川岸強收到日本教練好奇發問

「台灣球員更有自信」　川岸強收到日本教練好奇發問

NBA版大谷翔平？「金童」唐西奇轉戰洛杉磯　代言收入有望飆升

NBA版大谷翔平？「金童」唐西奇轉戰洛杉磯　代言收入有望飆升

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

熱門新聞

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　沒有古林睿煬

天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

最不想設的緊急聯絡人？山本由伸秒回「翔平」！大谷幽默反擊

杜蘭特今夏再換東家？4大潛在交易目的地曝　火箭被看好最合適

道奇官方社群分享大谷翔平私服造型　粉絲驚呼：最近超時尚！

4終結者唯一沒奪過獎！曾峻岳看年輕火球男輩出　珍惜每次國際賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

128人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

2倫登恐提前退休　美媒批史上最糟合約

3最不想設的緊急聯絡人？山本秒回：翔平

4杜蘭特4大潛在交易目的地曝

5大谷私服曝　粉絲驚呼：最近超時尚

最新新聞

128人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

2球王辛納禁賽3個月！與WADA達成和解

312人打出感動的一役　仰德二階開胡

4獅訊室吸睛 6好手齊聚分享近期狀況

5潘傑楷主導金牌特訓班！玉木難得笑了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366