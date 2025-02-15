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宋家豪本季目標50場出賽　今與則本昂大等4投至一軍報到

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

▲日職樂天金鷹宋家豪。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天金鷲隊則本昂大、宋家豪、鈴木翔天、柴田大地四名投手，於2月15日正式與一軍沖繩金武春訓陣容會合。當天球隊在宜野座與阪神虎進行練習賽，但這四名投手並未參與比賽，而是留在訓練基地進行調整。

這四位投手原先隨二軍在沖繩久米島參加春訓，隨著二軍轉往宮崎日向展開第二階段訓練，球隊決定讓這幾名投手提前升上一軍，以利於戰力整合。

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球團GM石井一久表示，「如果過了14日才決定，那就得再從宮崎帶回來，因此趁他們還在沖繩時，先調整一軍人數，避免訓練營過於擁擠。」

則本昂大作為球隊的資深投手，本季仍扮演關鍵角色，而宋家豪則是牛棚中的重要戰力。隨著春訓進行，這些投手在一軍的表現將成為後續戰力佈局的重要依據。

對宋家豪而言，2025年將是重要的一年。他去年4月達成日職生涯第300場出賽里程碑，生涯出賽累積338場，拿下19勝15敗，120次中繼、7次救援成功，投了326.2局，防禦率2.98，送出257次三振，僅118次四壞球。
展望2025年，宋家豪設定一軍出賽50場為目標，期望穩定貢獻球隊。

值得關注的是，今年若在一軍的累積時間足夠，他將有機會取得不佔外籍球員名額的國內自由球員（FA）資格。這對他而言意義重大，將成為繼郭泰源、許銘傑之後第三位達成此成就的台灣球員。

但不同於前兩者是先發投手，宋家豪以後援投手身份完成。他先前受訪表示，「他們都是先發投手，而我是後援，這紀錄更不容易達成。」

關鍵字： 樂天金鷲投手一軍春訓台灣球員宋家豪

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