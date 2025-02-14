運動雲

>

獨行俠內線危機加劇！加福德韌帶扭傷　3主戰中鋒全倒卻2連勝

▲獨行俠加福德、戴維斯、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠主戰中鋒加福德右膝內側副韌帶（MCL）3級扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠的內線輪替正面臨嚴峻挑戰，根據《ESPN》報導，日前對國王一役倒下的中鋒加福德（Daniel Gafford），確認是右膝內側副韌帶（MCL）3級扭傷，預計將缺席至少6周，同時交易網羅的明星長人戴維斯（Anthony Davis）至少得休養1個月，里夫利二世（Dereck Lively II）則是歸期未定。

加福德在11日對國王的比賽中受傷，獨行俠原先宣布他將在2周內進行評估，但根據最新醫療報告顯示，他的傷勢較為嚴重，預計恢復期至少6到8周，他本人也在Instagram上發文，「等著我，很快回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴重的傷病潮讓獨行俠在內線的選擇更加有限。除了加福德外，球隊在唐西奇（Luka Doncic）交易案中換來的明星長人戴維斯首秀就掛傷號，目前正在養傷；據消息人士透露，戴維斯左側內收肌拉傷，至少需要4周的康復時間。

▲獨行俠加福德、戴維斯、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠加福德將缺席至少6周。（圖／達志影像／美聯社）

另一位主戰中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）則因右腳踝應力性骨折，已缺席了1個月，目前仍需穿著保護靴，回歸時間未定。

獨行俠的替補中鋒鮑威爾（Dwight Powell）同樣因臀部拉傷缺席過去14場比賽，達拉斯近期只能以身高6呎7吋的雙向合約球員艾德華茲（Kessler Edwards）客串中鋒，勉強支撐內線。

▲獨行俠加福德、戴維斯、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠里夫利二世歸期未定。（圖／達志影像／美聯社）

美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，「加福德的傷勢屬於MCL完全撕裂，雖然通常不需要手術，但恢復期預計為8到12周。」若傷勢恢復進度不如預期，賽季還可能提前報銷。

即便禁區戰力告急，獨行俠仍在近期擊敗勇士與熱火取得2連勝，展現一定競爭力。然而，隨著季後賽競爭加劇，球隊如何在接下來的賽程中應對禁區困境，將是主帥奇德（Jason Kidd）與管理層必須解決的課題。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 獨行俠加福德Daniel Gafford戴維斯Anthony DavisDereck Lively IIDwight PowellNBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

富藍戈IG自曝「我回來了」　悍將球團回應：達成續約共識

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

克蕭讚嘆佐佐木朗希投球天賦　道奇隊友也驚呼：英語溝通沒問題！

全場球迷喊「台灣尚勇」助陣！　林佳緯8局上代打轟滿貫砲超前

熱門新聞

台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫　曾峻岳飆破150有期待

前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟　加盟「製噪機」迎全新挑戰

張育成差點開轟笑言要去做重訓　獲樂天教頭點名：印象深刻

「我愛你」響徹大巨蛋！林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

大谷翔平副收入達229億！全球運動員排第4　超越C羅、老虎伍茲

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台韓交流賽二連勝曾總談最大收穫

2前台鋼應援副團長Gary轉戰兄弟

3張育成差點開轟笑言要去做重訓

4林佳緯滿貫砲超級害羞：想躲起來

5大谷翔平副收入達229億！超越C羅

最新新聞

1日本硬體讚　鄭兆行點出日本球員

2鄭兆行點名樂天期待　看好游承勳

3沙子宸增重飲控滷肉飯要忍住

4台鋼宣布成立全新職業排球隊天鷹

5贏球為前提！　鄭兆行代掌兵符

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366