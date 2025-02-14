獨行俠內線危機加劇！加福德韌帶扭傷　3主戰中鋒全倒卻2連勝

▲獨行俠主戰中鋒加福德右膝內側副韌帶（MCL）3級扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠的內線輪替正面臨嚴峻挑戰，根據《ESPN》報導，日前對國王一役倒下的中鋒加福德（Daniel Gafford），確認是右膝內側副韌帶（MCL）3級扭傷，預計將缺席至少6周，同時交易網羅的明星長人戴維斯（Anthony Davis）至少得休養1個月，里夫利二世（Dereck Lively II）則是歸期未定。

加福德在11日對國王的比賽中受傷，獨行俠原先宣布他將在2周內進行評估，但根據最新醫療報告顯示，他的傷勢較為嚴重，預計恢復期至少6到8周，他本人也在Instagram上發文，「等著我，很快回來。」

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嚴重的傷病潮讓獨行俠在內線的選擇更加有限。除了加福德外，球隊在唐西奇（Luka Doncic）交易案中換來的明星長人戴維斯首秀就掛傷號，目前正在養傷；據消息人士透露，戴維斯左側內收肌拉傷，至少需要4周的康復時間。

▲獨行俠加福德將缺席至少6周。（圖／達志影像／美聯社）

另一位主戰中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）則因右腳踝應力性骨折，已缺席了1個月，目前仍需穿著保護靴，回歸時間未定。

獨行俠的替補中鋒鮑威爾（Dwight Powell）同樣因臀部拉傷缺席過去14場比賽，達拉斯近期只能以身高6呎7吋的雙向合約球員艾德華茲（Kessler Edwards）客串中鋒，勉強支撐內線。

▲獨行俠里夫利二世歸期未定。（圖／達志影像／美聯社）

美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，「加福德的傷勢屬於MCL完全撕裂，雖然通常不需要手術，但恢復期預計為8到12周。」若傷勢恢復進度不如預期，賽季還可能提前報銷。

即便禁區戰力告急，獨行俠仍在近期擊敗勇士與熱火取得2連勝，展現一定競爭力。然而，隨著季後賽競爭加劇，球隊如何在接下來的賽程中應對禁區困境，將是主帥奇德（Jason Kidd）與管理層必須解決的課題。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）