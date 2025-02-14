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三分失準照贏！巴特勒加入後勇士3勝1敗　格林：氣氛完全不同

記者游郁香／綜合報導

自從交易網羅「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士士氣與競爭力明顯提升，今（14）日作客火箭一役，灣區軍團差點搞砸24分領先，所幸關鍵時刻天王柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒攜手發威，聯手率隊以105比98帶走勝利，巴特勒入隊後，勇士取得3勝1敗的佳績。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士交易來巴特勒（右）後，團隊氣氛很不一樣。（圖／達志影像／美聯社）

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勇士此役第3節一度領先多達24分，末節卻險些「翻船」，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）大膽撤下幾名先發格林（Jalen Green）、森根（Alperen Sengun）和布魯克斯（Dillon Brooks）等人，改以替補陣容應戰，結果替補群打出16比6大逆襲，一度將比分縮小至86比88。

不過柯瑞在關鍵時刻挺身而出，他在最後3分多鐘對位老將格林（Jeff Green）時，大秀經典的變向運球，晃開防守後投進關鍵三分球，幫助勇士再度擴大領先。巴特勒也不遑多讓，在快攻中完成雙手暴扣，讓勇士板凳席興奮不已，最終灣區軍團以7分之差力壓火箭，取得交易來巴特勒後的第3場勝利。

根據統計，過去當勇士團隊三分命中率低於30%時，他們的戰績僅1勝6敗，但在巴特勒加盟後，他們已在這種情境下贏了2場，包括這一戰全隊三分合計41投11中（命中率26.8%），在團隊在外線手感不佳時，仍能找到其他方式贏球。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士巴特勒（中）。（圖／達志影像／美聯社）

近4場比賽，巴特勒場均能得21.3分、7.0籃板與5.3助攻，投籃命中率57.7%，表現相當穩定。勇士核心悍將格林（Draymond Green）賽後大讚巴特勒，「他是能改變球隊的球員，現在球隊的氣氛與過去簡直是天壤之別。如果沒有他，今天這場比賽我們可能會輸掉。」

勇士目前以28勝27敗的戰績暫居西區第10，巴特勒的到來不僅讓勇士找回防守韌性，也讓一哥柯瑞獲得更多進攻支援。柯瑞在交易截止日後，得分與三分球命中數皆為聯盟第一，他今日也繳出27分、5籃板和3助攻，包辦5顆三分球，巴特勒則貢獻19分、8籃板和4助攻。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞勇士巴特勒格林火箭

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