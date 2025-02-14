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拒步上Kobe生涯末期後塵　柯瑞表明「不想只在墊底球隊刷分」

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞只想為勇士效力的想法不變。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士季中交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），希望能在下半季「大逆襲」盡可能提升排名。灣區天王柯瑞（Stephen Curry）近日接受專訪時談到了自己的未來，他強調不想重蹈湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）生涯晚期的覆轍，希望自己最後幾年仍能保有競爭力，而不是淪為在墊底球隊刷分的球員。

36歲的柯瑞職業生涯進入尾聲，儘管手握4枚冠軍戒，他仍不放棄尋求第5冠，只是勇士自2022年奪冠後，近3年始終無法組成一個具有爭冠實力的團隊，本季勝率也在5成上下徘徊，「咖哩大神」日前接受《San Francisco Standard》專訪時談到自己剩餘的生涯。

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▲▼前湖人球員藍道、羅素回憶布萊恩昔日的趣事 。（圖／CFP）

▲湖人傳奇布萊恩（右）生涯晚期時，湖人戰績十分慘淡 。（圖／CFP）

「我見過不同的結局，像是大家談到Kobe的最後幾年。對我來說，我會比較那些只在一支球隊效力的球員，像是諾威斯基（Dirk Nowitzki）、鄧肯（Tim Duncan）和Kobe。」柯瑞直言，「你不想讓自己陷入像湖人那幾年的狀況。我知道Kobe經歷了阿基里斯腱的傷勢，但當時湖人是一支樂透區球隊，大家關注的只有他能在生涯最後幾年拿多少分，我不想處在那種情境。」

回顧布萊恩生涯最後幾季，湖人因為重建而戰績不佳，自2013年開始，球隊平均戰績僅22勝60敗。儘管Kobe在生涯最終戰豪取60分，留下傳奇紀錄，但他當時的高薪合約也曾引發不少爭議。

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞盼勇士持續保有競爭力。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞進一步補充道，「現實來說，我們（勇士）可能無法進入一個賽季或季後賽就成為奪冠大熱門，但至少我們要能保持競爭力，讓我們有機會爭取勝利。這不只是我的期待，相信這也是球迷想看到的。我希望自己生涯最後的這幾年，仍然能夠打出有意義的比賽，這是我們應得的。」

柯瑞本季場均23.4分，創下個人自2013年以來的新低。勇士戰績則為28勝27敗，暫居西區第10，處於附加賽邊緣。灣區在交易截止日前迎來巴特勒，希望能夠提升戰力，而巴特勒的新合約剛好與柯瑞的合約同步至2027年結束。

柯瑞的合約還剩兩年，2025-26賽季年薪為5960萬美元，2026-27賽季則為6260萬美元。儘管無法確定柯瑞在39歲時是否會選擇退役，但他對於自己「只效力勇士」的目標依舊堅定，「這就是我為何希望只在一支球隊打球，這是我的目標，而我的所有行動都朝這個方向前進。」

▲獨行俠厄文、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞不希望生涯最後幾年只能在墊底球隊刷分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湖人布萊恩Kobe Bryant

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