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首扛國家隊四番？陳子豪妙回一句　帶氣氛擔當點名徐翔聖「太官方」

▲中華隊陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽中華隊開放觀眾的練習賽，將交手樂天巨人，先發打線出爐，由陳子豪扛第四棒，推算前次在國家隊第四棒，他笑言：「因為入選機率不高，現在腦海中沒有印象。」

談到此戰扛第四棒，他表示：「這是教練的安排，但熱身賽是調整階段，可以試試看。」陳子豪前次入選成棒國家隊已經是2017年亞冠賽，再往前推是2013年U18世界盃。

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日前模擬賽開轟，陳子豪坦言：「訓練賽感覺都不錯，特別開心可以打第四棒，一開始是希望有先發機會，能扛第四棒很開心。」轉戰味全龍簽下大約後，又入選國際賽扛第四棒，他坦言：「會有一些壓力，但會把自己做好。」

陳子豪棒次在「台灣隊長」陳傑憲之後，他認為，選進來的球員都有實力，「把自己該做的做好，壘上有跑者就送回來。」首戰對上樂天巨人朴世雄，陳子豪說：「有聽說是很厲害的投手。」國際賽面對不同類型的投手，他認為必須要積極進攻，等球反而對自己不利。

被隊友誇獎很會帶氣氛，陳子豪點名林盛恩、陳文杰、高宇杰、宋晟睿都很愛開玩笑，還指出19歲年輕投手徐翔聖「太官方」，一直打招呼有點距離感，希望他能更融入團隊。他笑言：「畢竟傑憲這麼愛開玩笑，希望學弟們可以大方一點。」

關鍵字： 中華隊陳子豪熱身賽樂天巨人棒球

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