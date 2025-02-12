又有NBA「球隊基石」將被交易？　黃蜂可能考慮送走球小弟

▲黃蜂可能考慮交易球隊門面「球小弟」拉梅洛 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

黃蜂用年輕中鋒威廉斯（Mark Williams）換取湖人菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）及首輪選秀權的交易，因為威廉斯體檢未過而告吹。《ESPN》分析，威廉斯與球隊門面「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball）搭配地很不錯，黃蜂卻願意送走他，他們似乎將採取更有耐心的建隊方式，甚至可能交易掉「球小弟」。

黃蜂在季中交易截止前達成兩筆交易，送出側翼球員馬丁（Cody Martin）及1枚次輪籤，換來紐基奇（Jusuf Nurkic）及1枚首輪籤。他們也將內線主將理查茲（Nick Richards）送往太陽，換回兩個次輪選秀權，顯示他們正在調整陣容，為未來做準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃蜂原本還與湖人達成交易，以23歲優質長人威廉斯，交換湖人「大齡」射手柯奈特、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年首輪籤和2030年選秀互換權，但因威廉斯體檢未過，這筆交易遭到撤銷，威廉斯暫時回歸夏洛特。

▲黃蜂原本要把年輕長人威廉斯送到湖人，但他體檢沒過而告吹。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》分析，威廉斯被視為黃蜂門面「球小弟」拉梅洛理想的禁區搭檔，他的終結能力與護框表現符合球隊的未來藍圖，黃蜂原本卻要送走他，這可能意味著他們願意以更有耐心的方式建隊。

《ESPN》指出，如果黃蜂在樂透抽籤中獲得理想順位，如願得到今年的狀元大熱門弗拉格（Cooper Flagg）或哈珀（Ron Harper Jr.）這樣的頂級新秀，他們甚至可能考慮交易掉「球小弟」拉梅洛來換取更多未來資產。

▲黃蜂門面「球小弟」拉梅洛近3季都未出賽超過50場 。（圖／達志影像／美聯社）

「球小弟」拉梅洛2023年與黃蜂達成5年2.04億美元的頂薪合約，當時夏洛特希望他能成為建隊核心。然而，那是「前任」管理層所做的決定，新的管理團隊可能重新考慮此事。

「球小弟」在黃蜂的生涯繳出場均21.1分、7.4助攻和6.1籃板的全明星表現，他的健康狀況卻是一大隱憂，他近3季出賽場次都未達50場，「耐戰力」成疑。