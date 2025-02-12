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西蒙斯選快艇因為「被需要」　喊話不管狗屁言論只想競爭

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（右）被買斷加盟快艇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「NBA休賽季之王」西蒙斯（Ben Simmons）與籃網正式完成買斷後加入洛杉磯快艇，談到加盟快艇的關鍵，西蒙斯指出是感受問題，他認為快艇能帶給他「被需要」的感覺。西蒙斯也透露，自己身體目前很健康，不過快艇尚未允許他出戰「背靠背」比賽。

西蒙斯的NBA生涯極為動盪，他是2016年的選秀狀元，進入聯盟前被譽為下一個詹姆斯（LeBron James），但他未發展成外界預期的超級巨星。他歷經多次傷病，並在2021-22賽季因傷病、心理健康問題以及請求交易而整季缺席，這讓他在七六人的生涯陷入混亂，最終球隊將他送往籃網。

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然而，西蒙斯在籃網也難以保持健康，他因背傷多次倒下，最終不得不接受手術。上賽季，他又做了1次背部手術。在效力籃網的3個賽季裡，他從未單季出賽超過42場比賽。

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯（左）曾多次因心理、身體狀況不佳而缺席。（圖／達志影像／美聯社）

不過，西蒙斯表示自己現在已經恢復健康，準備好翻開新的一頁。快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）知道過去西蒙斯所到之處都會因傷病和心態問題鬧得沸沸揚揚，但他想給西蒙斯機會證明自己，「給他一個全新的開始，人能夠重新開始、從頭來過是件好事。他不必擔心過去，也不必糾結過去的表現，來到一個新的地方，在這裡你會知道自己是受歡迎的。」

本賽季，西蒙斯在籃網出賽33場，繳出場均6.2分、6.9助攻，但整季因傷不斷進出輪替陣容。西蒙斯表示，他在快艇的首秀不會受任何傷病限制，不過球隊考量到他的傷病史，會密切關注他的健康狀況並謹慎使用他，而他目前尚未被允許出戰「背靠背」比賽。

▲籃網西蒙斯先發上場不到16分鐘又傷退，下半場只能在板凳當啦啦隊。（圖／CFP）

▲西蒙斯籃網生涯從未單季出賽超過42場比賽。（圖／CFP）

談到離開籃網選擇與快艇簽約的關鍵，西蒙斯透露感受是主要考量，當時傳出還有騎士等多隊追逐西蒙斯，但西蒙斯認為快艇帶給他「被需要感」最為強烈，「做出來到快艇的決定時，我強烈感受到自己是被需要的，當你去上班時，這種感覺就很重要。」

無論他的角色如何或表現如何，西蒙斯最興奮的是能夠從跳脫七六人與籃網時期的動盪，迎接新機會，「我只想競爭，不管網路上有多少狗屁言論，我來這裡就是為了競爭，並且和這些偉大的球員並肩作戰，我們每個人都會互相推動為了變得更好，並期待你我都能有更好的表現。」

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