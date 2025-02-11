林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失

▲林家正加盟運動家隊，無緣經典賽資格賽。（圖／翻攝自Facebook／Lyle Lin 林家正，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅美鐵捕林家正今（11）日宣布與美國職棒運動家隊簽約，目前已到春訓基地報到，確定辭退中華隊，消息一出，讓大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）直呼，「對經典賽資格賽來說，這是一次重大的損失。」根據運動家農場媒體《A's Farm》的消息，林家正預計從運動家2A出發。

台灣世界12強賽奪冠功臣之一林家正，原本在中華隊經典賽資格賽集訓名單上，不過他因赴美談新合約，一直未向中華隊報到。他今日發文表示，自己已與奧克蘭運動家隊簽約，這份合約包含春訓邀請，這是他2019年挑戰美國職棒以來，首次收到春訓邀請。

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由於運動家要求林家正完整參與春訓，因此他不得不辭退中華隊，中華職棒會長蔡其昌獻上祝福，「他對棒球是有夢想，希望在大聯盟有一席之地。一直都很祝福他，希望他能逐夢成功。」

大聯盟官網記者克萊爾在X上轉發林家正加盟運動家的消息，直呼對經典賽資格賽來說，這是一次「重大的損失」，「但對於運動家隊來說，卻是一次很好的簽約！林家正是一位優秀的球員，擁有很棒的態度。」

運動家農場媒體《A's Farm》主編莫里亞提（Bill Moriarity）則披露，林家正預計從2A出發，與另一位左打的捕手麥圭爾（Shane McGuire）一起扛起主戰捕手的重任。