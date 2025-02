NBA震撼交易主角唐西奇今迎湖人首秀　先捐1600萬援助洛杉磯野火

▲唐西奇(中)今日將迎來加盟湖人首秀。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

遭到獨行俠震撼交易的「金童」唐西奇(Luka Doncic),台灣時間11日上午11點30分,將迎來加盟湖人的首秀,他的新搭檔天王詹姆斯(LeBron James)穿上印有77號的T恤熱身,唐西奇則在正式上場前送暖,透過個人基金會捐款50萬美元(約1600萬台幣)援助洛杉磯野火。

Los Angeles Lakers are giving out Luka Doncic jerseys to fans at his debut game on Monday night! ???? Luka’s about to take over the city! Via. @LADEig pic.twitter.com/J6uHHkD4ZK

為迎接強力新援唐西奇入隊首秀,湖人將發送給每位來到主場Crypto.com體育館的球迷,一人一件印有唐西奇名字與77號的T恤,40歲天王詹姆斯也穿上這款T恤熱身,力挺自己的新搭檔。

湖人今日將在自家出戰西區倒數第2的爵士,唐西奇正式以湖人球員身份上場前先送暖,他的個人基金會發出聲明,「自從我抵達洛杉磯以來,看到並了解更多有關野火損害的情況,我感到非常難過。 我無法相信,並且為所有失去家園、學校和他們曾與朋友一起玩耍的地方的孩子們感到難過。」

BREAKING: Luka Doncic has donated $500,000 to the Los Angeles wildfire recovery efforts ❤️????



Luka’s message:



“It’s been so sad to see and learn more about the damage from the wildfires since I landed in LA.

I can’t believe it and I feel for all the kids who lost their homes,… pic.twitter.com/DAusmvkYAn