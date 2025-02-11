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NBA震撼交易主角唐西奇今迎湖人首秀　先捐1600萬援助洛杉磯野火

▲▼湖人為唐西奇舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（中）今日將迎來加盟湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

遭到獨行俠震撼交易的「金童」唐西奇（Luka Doncic），台灣時間11日上午11點30分，將迎來加盟湖人的首秀，他的新搭檔天王詹姆斯（LeBron James）穿上印有77號的T恤熱身，唐西奇則在正式上場前送暖，透過個人基金會捐款50萬美元（約1600萬台幣）援助洛杉磯野火。

為迎接強力新援唐西奇入隊首秀，湖人將發送給每位來到主場Crypto.com體育館的球迷，一人一件印有唐西奇名字與77號的T恤，40歲天王詹姆斯也穿上這款T恤熱身，力挺自己的新搭檔。

湖人今日將在自家出戰西區倒數第2的爵士，唐西奇正式以湖人球員身份上場前先送暖，他的個人基金會發出聲明，「自從我抵達洛杉磯以來，看到並了解更多有關野火損害的情況，我感到非常難過。 我無法相信，並且為所有失去家園、學校和他們曾與朋友一起玩耍的地方的孩子們感到難過。」

「今天，我的基金會捐贈了50萬美元來支持緊急災後重建工作。我也承諾幫助重建那些被毀壞的球場、遊樂場和運動場，因為每個孩子都需要一個安全的地方來玩耍。」

「對於所有受到這些火災影響的人：我們在這裡幫助你們，現在以及未來。」唐西奇最後署名，「你們的新鄰居， 唐西奇」。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人新組成的雙巨頭詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯詹皇

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