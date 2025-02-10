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今永昇太東京開幕戰先發　對決大谷翔平搭人氣「多上點節目」

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊於10日（台灣時間）率先展開春訓，成為大聯盟30支球隊中最早開訓的球隊。在亞利桑那州梅薩的球團設施，投捕組迎來春訓首日，旅美第二年的今永昇太投手接受日美媒體採訪。由於大谷翔平高人氣，今永昇太提到期待與他對決，也想搭人氣順風車多上點節目。

由於小熊隊將在3月18、19日於東京巨蛋與道奇隊進行開幕系列賽，因此比其他球隊提早開訓。今永表示：「（休賽期）雖然有回日本，但在街上看到宣傳等相關內容，感受到大家的期待，我會努力不辜負這份期待。」上個賽季他曾兩度對戰大谷翔平，讓他5打數無安打。談到備受矚目的直接對決，他卻一臉正經地回答：「對我來說，是想要搭大谷選手的人氣順風車，多上點媒體節目。」

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道奇隊不僅有大谷翔平，還有山本由伸，這個休賽期還加入了佐佐木朗希。不僅在日本，全球的關注度都在提升。今永強調：「如果只是這樣的話，小熊隊球迷也不會接受。我想要和誠也一起扛起小熊隊的招牌，代表球隊去比賽。」

總教練康塞爾（Craig Counsell）表示：「昇太會在日本先發。這是理所當然的，沒有其他選擇。」幾乎確定他將擔任開幕戰先發。

今永說：「不管打多久棒球，（擔任開幕戰先發）都是應該追求的目標，而且（道奇隊）還有山本投手。如果能夠（在開幕戰）對決，那將是再幸福不過的事了。」

兩人曾在去年9月10日有過一次對決，當時今永投7局失3分拿下勝投，而山本則是從右肩傷勢復出，投4局失1分。如果實現日本投手的開幕戰對決，將是史上首次。

正朝著睽違兩年重返二刀流目標邁進的道奇隊大谷翔平，預計將在東京系列賽中以打者身分出場。今永在去年4月7日與大谷的對決中，讓他吞下揮空三振和三壘方向的界外飛球。9月10日則是讓他擊出游擊方向飛球、一壘方向滾地球雙殺打和右外野飛球，完美地封鎖大谷5打數無安打。

今永在去年的新人球季出賽29場，以15勝3敗、防禦率2.91的成績在聯盟排名第三。他在新人王票選中排名第四，賽揚獎票選中排名第五，創下2024年日籍投手的最佳成績。他期待在熟悉的東京巨蛋投手丘上搶下主角地位。

小熊隊的投捕組已在亞利桑那州梅薩的球團設施迎來春訓首日。由於比一般賽季開幕提早約一週，成為大聯盟30支球隊中最早開訓的球隊。而道奇隊的投捕組則將於2月12日正式展開春訓。

關鍵字： 小熊隊春訓今永昇太大谷翔平對決

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