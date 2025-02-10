大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

▲大谷翔平與愛妻田中真美子抱著愛犬Dekopin一起拍照。（圖／大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平於10日（台灣時間）與妻子真美子及愛犬「彈額頭（Dekopin）」一同造訪亞利桑那州格倫岱爾的球團訓練設施，這也是真美子夫人自宣布懷孕後首度在媒體前露面。同日，隊友山本由伸也在訓練設施進行春訓前的自主訓練，Dekopin還亂入同框相當可愛。

連續六天在春訓地進行自主訓練的大谷，這天身穿便服現身，與真美子和德可平在副球場玩耍，展現輕鬆的一面。由於他們在一月時因洛杉磯山火被迫疏散約兩週，這次的現身也讓粉絲鬆了一口氣。真美子夫人以自然、柔和的髮型出現，引來粉絲讚賞「任何髮型都很適合」。

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山本由伸則進行傳接球和遠距離投球等訓練。有趣的是，當他在進行觸壁練習時，大谷的愛犬Dekopin突然靠近，大谷也隨即對愛犬下達指示。山本在上個賽季雖因右肩傷勢僅取得7勝2敗，但在季後賽拿下關鍵2勝，為球隊奪冕做出重要貢獻。休賽期他與羅德隊的澤田和中日隊的高橋宏進行聯合自主訓練，期待在第二個美職賽季擔任先發輪值主力。

道奇隊投捕組將於2月10日報到，12日正式展開春訓。由於球團對大谷的投手復出時程設定在5月，這段期間山本由伸的表現備受期待。