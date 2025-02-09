林盛恩獲評紅人農場第11！擁二刀流本錢　未來發展在投手丘

▲林盛恩二刀流實力備受球團青睞，入選資格賽中華隊將以投手為主。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣19歲棒球新秀林盛恩，在2023年以130萬美元加盟紅人，憑藉二刀流實力受到球團青睞。權威媒體《The Athletic》資深棒球作家勞爾（Keith Law）近期公布紅人農場系統評比，林盛恩排名第11位，備受關注。

林盛恩去年在新人聯盟專注於打擊，出賽49場繳出53支安打，包含1支全壘打，打擊率達.308，展現不俗的打擊能力。值得注意的是，他在去年9月恢復投球練習，短短三周內就從練投進展到實戰，第四周登板時就展現出時速96、97英里（約157公里）的火球。

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根據勞爾的評估，林盛恩雖然在亞利桑那基地聯盟打出.308/.418/.419的優異打擊成績，但也有31.6%的高三振率。勞爾認為，林盛恩的未來發展重心應該在投手丘上，有望成為輪值中段的先發投手，甚至可能有更好的發展。

在投球方面，林盛恩擁有90英里（約145公里）速球、曲球和變速球三種球路，目前在短局數內皆達到平均水準。勞爾特別指出，這位19歲投手展現出流暢的投球動作與優異的運動能力，加上令人印象深刻的控球能力，在指導聯盟中獲得眾多球探的好評。

本季，林盛恩將開始在正式比賽中擔任投手，同時兼任指定打擊，勞爾直指，「他的發展重心無疑是在投手丘上。」此外，他也入選台灣國家隊，將在2月底出戰世界棒球經典賽資格賽，預計是以投球為主。