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交易掉「基石」唐西奇收死亡威脅　獨行俠總管聘24小時保全團隊

記者游郁香／綜合報導

獨行俠交易送走球隊「基石」唐西奇（Luka Doncic），讓達拉斯球迷憤怒至極，主導這筆震撼交易的總管哈里森（Nico Harrison）傳出收到死亡威脅，根據《ESPN》報導，他為此聘請了一個24小時全職保全團隊，來保護自己的住所；值得一提的是，他也未出席戴維斯（Anthony Davis）等人的加盟記者會。

獨行俠總管哈里森上周主動致電湖人，提出想用自家招牌唐西奇交換長人戴維斯的交易構想，促成了這筆堪稱史上最震撼的交易。唐西奇年僅25歲，過去5年都入選年度第1隊與全明星賽，去年才率隊打進總冠軍賽，沒人料到達拉斯會交易他，連唐西奇本人都以為自己會在獨行俠度過整個生涯。

▲▼獨行俠總管哈里森、主帥奇德、新援戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠總管哈里森（右）收死亡威脅。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠顯然也知道這筆交易會引起爭議，因此他們沒有「公開」交易唐西奇，優先考慮保密性，導致他們接受了一個較小的交易包裹。 哈里森事後試圖通過表示「防守才能奪冠」來替這筆交易辯護，媒體則曝光達拉斯方面對唐西奇體能狀況和即將到來的合約談判的擔憂，但這可能只是進一步激化了矛盾。

執行該交易的哈里森傳出收到死亡威脅，他也沒有出席戴維斯等新援的加盟記者會，獨行俠還在記者會的YouTube直播中關閉了評論功能，並在Instagram帳號上限制了評論。

▲▼獨行俠總管哈里森、主帥奇德、新援戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠新援戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》披露，哈里森為自己聘請了一個24小時全職保全團隊，來保護自己的住所，獨行俠對他的安全也感到擔憂，資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）表示，「哈里森受到了死亡威脅，安保將會加強。球場外面會有抗議活動，界線已被跨越。」

獨行俠明（9）日將回到主場作戰，這是他們交易掉唐西奇後首場主場賽事，場外和場內恐怕都會出現抗議活動。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇哈里森戴維斯

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