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辰己涼介練投飆152全場最速！樂天老闆驚呆：這會上頭版吧？

記者王真魚／綜合報導

樂天金鷲隊外野手辰己涼介7日在沖繩金武春訓時，突然進牛棚練投，投出本次春訓包含投手在內最快的152公里球速，在場視察的球隊老闆三木谷浩史大為驚訝，「這速度超乎想像，是不是要上報紙頭版了？」雖然辰己本季仍會專注於外野手角色，但他並未排除緊急登板的可能性。

據日媒報導，當時牛棚突然掀起一陣騷動，辰己身穿隊友岸孝之的11號球衣登場，毫無預警開始投球。 「真的很開心！既然有這麼多人在看，我當然想展現一下自己的快速球。」辰己笑說。

現場日媒描述，辰己在投出第5球時，模擬對決右打者，精準地將速球投向外角低角度，「雷射般的球速竟飆破152公里！」當時氣溫僅13度，寒風吹襲，但這顆球仍成為本次樂天春訓的最快球速。他最終投了7球後才離開投手丘。 在場觀看的三木谷老闆、球團社長森井、總管石井一久，以及隊友們，皆為這場突如其來的「辰己秀」驚嘆不已。

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▲▼ 辰己涼介突然練投，飆出152公里 。（圖／截自東北樂天金鷲官方IG）

▲辰己涼介突然進牛棚練投，飆出152公里 。（圖／截自東北樂天金鷲官方IG）

由於三木谷老闆的特別允許，平時禁止外人進入的牛棚區域開放，讓球迷得以在最前排見證這一刻。

辰己早在1月24日的合約談判時就曾表達挑戰二刀流的願望，這次能夠進行投球測試，也得到了三木谷老闆的支持，「試試看吧！「 負責接捕的牛棚捕手伊志嶺則驚訝表示，「球比想像中還要重、還要快！」

不過辰己的「二刀流夢」很快就被石井總管澆了冷水。他直言，「很遺憾，不合格。他試投幾顆球後就已經出現『4球肩』的狀況（意指投4球就肩膀疲勞），這讓人擔心他連1局都投不完。老闆還問我要不要簽二刀流合約，但目前來說還為時過早。」

雖然挑戰二刀流的機會暫時破滅，但辰己仍展現出強勁的投球實力。日媒指出，比賽大幅落後需要保留投手，或是長期戰導致投手不足的情況下，他仍有機會緊急登板。

連續4年獲得金手套獎的辰己涼介，對自己的投球能力仍抱有期待，「我的球速還能再提升，未來也想真正與打者對決看看！」

關鍵字： 棒球辰己涼介金鷲隊投球二刀流

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