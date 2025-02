高志綱44歲生日分享新挑戰！首本新書即將出版

▲高志綱新書《綱綱好的堅持 JUST RIGHT》即將出版 。(圖/中職提供)

中華隊首席兼捕手教練高志綱今天迎來44歲生日,他坦言,雖然生理年齡來到關鍵轉折點,但心態上「根本沒時間變老」,因為還有太多想做的事情。而除了全力投入經典賽資格賽的備戰,他也迎來另一項全新挑戰——即將出版個人首部新書,與球迷分享他對捕手角色的見解與台灣棒球的期待。

高志綱回憶,這應該是他生涯第二次在國家隊期間度過生日,感謝後勤團隊的用心,「很感謝他們一直記得大家的生日。」在這特別的日子裡,他許下兩個公開的願望,「首先當然是希望這次比賽能夠順利,拿下晉級門票,把好的表現展現給國人看。」

第二個願望則是替選手們著想,「希望球員們能透過這次賽事有所成長,在之後的例行賽中保持健康,一路到年底都有好表現。」話鋒一轉,他笑著補充,「最後,當然要讓統一獅拿下冠軍,你們有好表現,冠軍讓我們拿。」

身為教練,高志綱特別關心球員的狀態調整,他強調季前比賽對選手來說是一大考驗,還要銜接例行賽,希望大家能循序漸進,做好調整,「不希望因為這次賽事影響到整季表現。大家要踏實一點,把自己的狀態顧好。」

除了備戰經典賽,高志綱也帶來個人生涯的重要里程碑——首度出書,書名為《綱綱好的堅持 JUST RIGHT 34》。他在社群分享這項好消息,直言非常期待透過這本書,與更多人分享 What is and How to be a Catcher,「這本書沒有八卦,只有我對台灣棒球的期待與想法。」

為了回饋球迷,高志綱也特別準備500本限量簽名版,感謝一路支持他的球迷朋友們。

「台灣加油!」高志綱在生日這天喊話,期待帶領球隊爭取經典賽會內賽門票,也希望透過新書與更多人交流他的棒球理念。

以下為高志綱社群全文

我記得曾看過一則史丹佛大學的研究報告,提到人體老化有兩個「斷崖式」的轉折點:44歲和60歲。

但在迎來44歲生日的今天,我卻發現 -- 根本沒時間變老 !! 還有太多事想做、正在做,就像今天聯盟為我慶生時許下的願望一樣。

事實上還有一個ing中、對我來說也是生涯以來重要的事,那就是我的第一本新書即將出版 !!

不過接下來我將會把重心投入在與全隊力爭經典賽會內賽門票,大家一起打拚,共同爭取團隊的目標。

但同時我也非常期待透過這本書,與更多人分享 What is and How to be a Catcher。這本書沒有八卦,只有我對台灣棒球的期待與想法。

此外,我還特別準備了500本限量簽名版,感謝一路支持我的球迷朋友們。

台灣加油 !!