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高志綱44歲生日分享新挑戰！首本新書即將出版

▲▼ 高志綱 。（圖／中職提供）

▲高志綱新書《綱綱好的堅持 JUST RIGHT》即將出版 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

中華隊首席兼捕手教練高志綱今天迎來44歲生日，他坦言，雖然生理年齡來到關鍵轉折點，但心態上「根本沒時間變老」，因為還有太多想做的事情。而除了全力投入經典賽資格賽的備戰，他也迎來另一項全新挑戰——即將出版個人首部新書，與球迷分享他對捕手角色的見解與台灣棒球的期待。

高志綱回憶，這應該是他生涯第二次在國家隊期間度過生日，感謝後勤團隊的用心，「很感謝他們一直記得大家的生日。」在這特別的日子裡，他許下兩個公開的願望，「首先當然是希望這次比賽能夠順利，拿下晉級門票，把好的表現展現給國人看。」

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第二個願望則是替選手們著想，「希望球員們能透過這次賽事有所成長，在之後的例行賽中保持健康，一路到年底都有好表現。」話鋒一轉，他笑著補充，「最後，當然要讓統一獅拿下冠軍，你們有好表現，冠軍讓我們拿。」

身為教練，高志綱特別關心球員的狀態調整，他強調季前比賽對選手來說是一大考驗，還要銜接例行賽，希望大家能循序漸進，做好調整，「不希望因為這次賽事影響到整季表現。大家要踏實一點，把自己的狀態顧好。」

除了備戰經典賽，高志綱也帶來個人生涯的重要里程碑——首度出書，書名為《綱綱好的堅持 JUST RIGHT 34》。他在社群分享這項好消息，直言非常期待透過這本書，與更多人分享 What is and How to be a Catcher，「這本書沒有八卦，只有我對台灣棒球的期待與想法。」

為了回饋球迷，高志綱也特別準備500本限量簽名版，感謝一路支持他的球迷朋友們。

「台灣加油！」高志綱在生日這天喊話，期待帶領球隊爭取經典賽會內賽門票，也希望透過新書與更多人交流他的棒球理念。

以下為高志綱社群全文

我記得曾看過一則史丹佛大學的研究報告，提到人體老化有兩個「斷崖式」的轉折點：44歲和60歲。

但在迎來44歲生日的今天，我卻發現 -- 根本沒時間變老 !! 還有太多事想做、正在做，就像今天聯盟為我慶生時許下的願望一樣。

事實上還有一個ing中、對我來說也是生涯以來重要的事，那就是我的第一本新書即將出版 !!

不過接下來我將會把重心投入在與全隊力爭經典賽會內賽門票，大家一起打拚，共同爭取團隊的目標。

但同時我也非常期待透過這本書，與更多人分享 What is and How to be a Catcher。這本書沒有八卦，只有我對台灣棒球的期待與想法。

此外，我還特別準備了500本限量簽名版，感謝一路支持我的球迷朋友們。

台灣加油 !!

關鍵字： 高志綱中華隊捕手教練台灣棒球生日WBC資格賽

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