厄文終結在綠軍主場8連敗惡夢　坦言很難不在意前東家

▲獨行俠厄文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠今（7）日到客場對決去年總冠軍賽對手塞爾提克，在陣中少了唐西奇（Luka Doncic）且新援戴維斯（Anthony Davis）尚未上陣的情況下，厄文（Kyrie Irving）率隊擊敗了綠衫軍，終結自己在綠軍主場TD花園的8連敗。厄文賽後坦言，一直試著以平常心對決塞爾提克，但不去在意對戰紀錄實在太難。

厄文與綠衫軍有許多愛恨情仇，2017年厄文離開騎士加盟塞爾提克，待了2季後雙方因續約問題不歡而散；2021年厄文效力籃網，當時籃網贏球，他賽後刻意到塞爾提克半場踩logo，引起綠軍球迷不滿；2022年厄文對綠軍球迷豎中指，種種糾葛導致厄文成為塞爾提克球迷「最討厭」的球員，至今只要厄文在TD花園出賽，任何動作都會引起噓聲。

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自2021年季後賽起，厄文未能在TD花園贏下任何比賽，包括去年率獨行俠到TD花園打總冠軍賽。他今日砍下19分、4抄截，領軍擊敗塞爾提克，終於中止個人對前東家的難堪8連敗。厄文表示他知道這個紀錄，「我試著把這場比賽當作普通的一戰，但如果說我沒有意識到自己自2021年以來在這座球館的戰績，那我就是在騙你們。」

▲厄文中止在綠軍主場TD花園8連敗。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠2日以一哥唐西奇交易來詹姆斯（LeBron James）副手的戴維斯（Anthony Davis），加上去年休賽季加盟的前灣區二哥湯普森（Klay Thompson），被球迷戲稱為「達拉斯老二聚集地」，外界好奇頂級二把手的3人組合是否能奪冠，厄文對此做出正面的回應。

「我們在這個聯盟就是為了贏得總冠軍，我不想浪費時間，每天醒來卻沒有目標去奮戰。」他接著提到，最近意識到自己已經進入生涯後半段，與戴維斯、湯普森的組合當然要劍指總冠軍，「我很清楚，未來能打的時間已經比過去的時間還要少了。」