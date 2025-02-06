鈴木一朗錯失滿票名人堂！美記者強烈呼籲公開投票結果

▲ 鈴木一朗錯失滿票入選！「73名匿名記者」引熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

擁有大聯盟3089支安打的鈴木一朗，在1月21日（台灣時間22日）成功入選美國棒球名人堂，成為首位入選的亞洲選手。然而，他僅因1票之差錯失「滿票當選」的榮耀，這也讓外界對「到底是誰沒投票？」的討論持續延燒。

美國棒球記者協會（BBWAA）於2月4日（台灣時間5日）公布投票數據，顯示394名有投票資格的記者中，僅321人（約81%）公開了自己的選票，換句話說，仍有73名記者的投票結果未被揭曉。 對此，美國ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）發文表示：「所有公開選票的321人，無一例外地投給了鈴木一朗。那唯一沒有投給他的人，依舊是個謎。」

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他進一步指出：「所有人都應該公開自己的投票內容，這是最基本的問責機制（accountability）。」

帕桑的發言引發美國球迷熱烈討論，許多人認為「這73名匿名投票者應該失去投票權」，紛紛留言表示「如果你覺得不好意思公開選票，那代表你知道自己的選擇是錯的。」 「不投給鈴木一朗的人應該被剝奪投票資格！」 「名人堂投票制度需要改革！」 「應該強制所有投票者公開選票！」 「在這個人被揪出來之前，應該剝奪所有匿名投票者的資格……我是認真的！」

雖然外界對於「神秘的1票」仍議論紛紛，但鈴木一朗本人則以幽默態度回應，他在1月23日（台灣時間24日）的記者會上笑著說，「看來有一個人沒有投給我啊。我想邀請這位記者來我家，一起喝杯酒。歡迎來西雅圖找我！」 此話一出，現場記者紛紛大笑。即便未能滿票當選，鈴木一朗仍以輕鬆風趣的態度，展現其風度與幽默感。