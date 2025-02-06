蔣少宏拚經典賽資格賽 林家正提醒壘包大阻殺較辛苦

▲蔣少宏稱讚林家正凸顯捕手重要性，共同入選國家隊出賽。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

味全龍隊捕手蔣少宏成棒首次入選國家隊拚戰經典賽資格賽，有望與國小、國中隊友林家正再聚，他稱讚林家正用魅力讓大家看見捕手重要性；林家正也分享壘包變大阻殺會比較辛苦。

龍隊捕手蔣少宏前一次正式國際賽入選代表隊是U18世界盃棒球賽，成棒首度入選國家隊就要面對高強度的賽事，蔣少宏表示，收到通知很開心，盡力做好準備、全力表現。

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母隊總教練葉君璋球員時期也是國家隊常客，蔣少宏表示，葉君璋是他的目標，這次投入世界棒球經典賽（WBC）資格賽代表隊集訓，葉總也有鼓勵他加油；蔣少宏表示，棒球可以學的東西很多，每年都希望再更精進，去年在打擊方面有比之前更好。

投入集訓除了母隊投手外，其餘投手相對陌生，蔣少宏表示，需要多做功課、多聊天，透過牛棚彼此了解，互相討論球種，希望在場上可以將投手各自優勢更好的引導出來。

此次集訓名單中4名捕手除蔣少宏外，還有高宇杰、林家正和陳重羽，4人年紀相仿，蔣少宏和林家正是國小、國中隊友，高宇杰與蔣少宏則是U18世界盃隊友，知道名單後蔣少宏也跟林家正說：「我們要同隊了！」

林家正去年世界12強棒球賽蹲捕表現獲得肯定，包括引導、配球、安撫投手情緒等，蔣少宏表示，其實這些都算捕手需要具備的能力，林家正讓人覺得風格不同，也跟接受的教育不同有關，他並稱讚林家正很厲害，用魅力和實績讓人看見捕手的重要性。

經典賽使用的壘包比中職使用的壘包大了40%，蔣少宏表示，練習時踩踏壘包，覺得壘包很大、很不一樣，當然對野手相對有利，之前林家正也曾跟他聊過，在美國阻殺比較辛苦，接近的play通常都是跑者有利。