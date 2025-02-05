陳文杰好「薪」情感謝台鋼　中華隊再會陳子豪重溫「兄弟」情

▲陳文杰加薪肯定，感謝台鋼球團的支持 。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹外野手陳文杰今年迎來喜訊，月薪從24.5萬元調升至35萬元，這是他進職棒8年來首次突破30萬元大關。與此同時，他也入選經典賽資格賽中華隊集訓名單，有望延續亞錦賽後再度為國效力的榮耀。

「很開心能再次為國而戰！」陳文杰表示，「先前就說過，自己的目標是一級國際賽，既然入選，一定會好好準備。」

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在中華隊集訓中，陳文杰遇到昔日中信兄弟隊友陳子豪（現效力味全龍）及宋晟睿，三人坐在一起格外有感。

「先前在兄弟，子豪就是我的『鄰兵』，如今中華隊又能坐在一起，感觸很深。」談到陳子豪轉戰味全龍，他笑說，「不用擔心他適應問題，是人家要適應他，他一直都是很好相處的人。」

陳文杰去年在台鋼展現亮眼實力，出賽107場排全隊第5，繳出107支安打、42分打點、4發全壘打、55分得分的成績，並榮獲外野手金手套獎，成為台鋼首位獲此殊榮的球員。這也是他繼2022年效力中信兄弟後再度獲獎。

▲陳文杰榮獲外野手金手套獎，成為台鋼首位獲此殊榮的球員 。（圖／記者李毓康攝）



展望新賽季，陳文杰透露自己在休賽季針對打擊細節持續加強，「去年6、7月就和總教練討論到一些打擊細節，休賽季也針對這部分做加強，銜接到今年春訓，感覺相當不錯。」

回想當初獲得台鋼擴編選秀指名而離開兄弟的心路歷程，如今獲得加薪肯定，陳文杰充滿感激，「球隊給我加薪，代表一種肯定，很謝謝球團。當然換了環境會不捨，可是能夠受到教練團肯定，我很開心。」