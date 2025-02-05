湖人要補中鋒？總管卻說「不切實際」　交易截止前只剩小補強

▲湖人詹姆斯（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人用戴維斯（Anthony Davis）驚天動地交易來25歲新生代巨星唐西奇（Luka Doncic），洛城球迷雖然不捨，但對於未來有了新門面感到歡喜。失去戴維斯後，湖人內線變得非常薄弱，總管佩林卡（Rob Pelinka）意識到禁區問題，但他認為目前交易市場選擇有限，要補強先發中鋒「不切實際」，因此計畫在交易截止日前只進行小交易，將重心放在休賽季調整陣容。

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）表示，湖人仍在觀望1位多功能且具運動能力的內線球員。八村壘（Rui Hachimura）、文森（Gabe Vincent）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt），甚至剛交易來的克勒貝爾（Maxi Kleber），都是湖人想用來換取新內線球員的籌碼。

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西格爾透露，湖人對3名中鋒有興趣，溜馬透納（Myles Turner）、籃網克拉克斯頓（Nic Claxton）、拓荒者威廉斯三世（Robert Williams III）都是交易目標。

▲湖人想補強內線球員。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克斯頓去年7月與籃網簽下了一份4年9700萬美元的合約，近期頻繁捲入交易傳聞。西格爾指出，如果籃網沒有在交易截止日前交易他，克拉克斯頓在休賽季將成為多支球隊的目標。

威廉斯三世自去年夏天就一直被傳是湖人的交易對象，據傳拓荒者對於威廉斯三世要價很高，原因是他是當初交易頂級「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）時，拓荒者特別指定的塞爾提克主力球員。

「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）也是交易市場上熱門的中鋒人選，但湖人的首要任務是找到可以保護籃框並且能搭配唐西奇擋拆的內線球員，因此湖人對弗切維奇沒有興趣。