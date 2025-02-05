大谷翔平燦笑投球20顆　道奇教頭曝不投復健賽原因

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平預計本季二刀流復活，於5日（台灣時間）在美國亞利桑那州春訓基地自主訓練，以接近實戰形式投20球。

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大谷翔平身穿一身道奇藍的帽子和運動服出現，在傳接球時展現輕鬆的神態，時而露出笑容，一邊確認投球姿勢一邊認真地一球一球投出。

此外，大谷的隊友貝茲（Mookie Betts）也在進行自主訓練，大谷翔平在外野進行約50公尺的長距離傳球時，二人還被拍到互相問候並握手的畫面。

大谷在增加長傳球力道後，轉往投手丘（約18.44公尺）進行投球練習，讓捕手半蹲下後以接近實戰形式用力投出約20球，球團人員都隨身拍攝紀錄。

據日媒《TBS NEWS DIG》報導，不同於以往的固定式投球姿勢，改採無預備動作式投球，還可以看到他向捕手指示投出二縫線快速球和指叉球。一邊確認投球姿勢一邊加重力道時，出現球偏左大幅內切或偏右高飄的情況，控球較不穩定。隨著投球數增加，也可以看到投球動作收尾時身體平衡略顯不穩的情況。

在本季目標相隔兩季重返二刀流的他，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）也暗示可能在5月左右恢復投手任務，期待他能有更出色的表現。「他不會在小聯盟投球。會對大聯盟球員進行幾次實戰型打擊練習（Live BP）後再決定是否可以出賽。」由於從開幕戰就會以打者身份出賽，因此計畫讓他隨隊進行實戰型打擊練習來調整，之後再回歸投手工作。