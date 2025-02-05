運動雲

>

甩開心魔再拚重返國家隊！高宇杰感謝王峻杰與心理師相伴

▲高宇杰出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟捕手高宇杰入選WBC資格賽中華隊名單，期待重返國家隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟主戰捕手高宇杰2024年甩開心魔、走出低潮，不僅帶領球隊奪下總冠軍，今年更入選WBC資格賽中華隊36人名單，力拚正選重返國家隊。回顧過去一年，他坦言確實有突破性的表現，「帳面成績看一定有，比之前幾年都要好。」

談到2023年與外籍捕手福來喜競爭時期，高宇杰展現成熟心態，「他的成績確實比我好，這是良性競爭。他有好成績，也會讓我想要突破自己，想要去超越他。」如今的他已能坦然面對過去，不再被輿論壓力影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一路走來，教練團和心理師的陪伴功不可沒。捕手教練王峻杰給予高宇杰極大信心，「教練給我們很多安全感，鼓勵我們大膽嘗試，不要怕失敗。」他特別感謝，「每一個play有狀況，他都會和我討論。」

心理老師洪紫峯的陪伴也很重要，向來不愛表達的高宇杰坦言，「我的個性就是失敗了，自己會想要自己去消化。」但他也體認到單打獨鬥的侷限，「有些關卡真的沒辦法靠自己跨過。現在會很感激有人可以這樣陪你，一起找出口。」

▲▼張育成出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成正能量感染團隊。（圖／記者李毓康攝）

有望繼2023年經典賽再入選國家隊，高宇杰特別開心能和張育成再度共同奮戰。兩人的緣分可以追溯到2020年一起當了12天的大頭兵，「第一天在餐廳，他是打菜班的，叫了我一聲『宇杰啊！』我還想說是誰，他拉下口罩後才發現是育成。」他笑說沒想到能看到「部長級」的打菜。

高宇杰透露，張育成每天來練習時都很開心，「他的正能量會感染到大家，在自己心情不好的時候，有這種開朗的學長在身邊聊天，就像傑憲一樣，心情也會變好，不會想太多。」

去年雖然未入選12強，高宇杰仍關注賽事，中華隊的每一轟都讓他印象最深刻的，「國際賽大家一定都會有壓力，能夠打出全壘打，讓大家看到台灣球員的實力，真的很感動。」他也希望這次能夠拚進最終名單、幫助團隊搶得正賽門票。

關鍵字： 高宇杰中信兄弟WBC資格賽國家隊捕手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

得知唐西奇被交易以為被盜帳號　柯瑞：NBA只有少數人能安心入睡

得知唐西奇被交易以為被盜帳號　柯瑞：NBA只有少數人能安心入睡

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

熱門新聞

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪送林孝程LV　劉基鴻驚呆了

2高承睿扳倒世界第5強敵挺進男單16強

3婉拒富邦續約　羅曼回鍋說明原因

4快訊／鄭宗哲退出WBC資格賽

5看唐西奇被交易　灰狼蟻人：我很害怕

最新新聞

1交易唐西奇被罵爆　他也曾放走柯瑞

2老虎伍茲宣布母親過世：她是我最忠實的粉絲

3甩開心魔 高宇杰再拚重返國家隊

4柯瑞：NBA只有少數人能安心入睡

5看唐西奇被交易　灰狼蟻人：我很害怕

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366