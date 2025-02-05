甩開心魔再拚重返國家隊！高宇杰感謝王峻杰與心理師相伴

▲中信兄弟捕手高宇杰入選WBC資格賽中華隊名單，期待重返國家隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟主戰捕手高宇杰2024年甩開心魔、走出低潮，不僅帶領球隊奪下總冠軍，今年更入選WBC資格賽中華隊36人名單，力拚正選重返國家隊。回顧過去一年，他坦言確實有突破性的表現，「帳面成績看一定有，比之前幾年都要好。」

談到2023年與外籍捕手福來喜競爭時期，高宇杰展現成熟心態，「他的成績確實比我好，這是良性競爭。他有好成績，也會讓我想要突破自己，想要去超越他。」如今的他已能坦然面對過去，不再被輿論壓力影響。

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一路走來，教練團和心理師的陪伴功不可沒。捕手教練王峻杰給予高宇杰極大信心，「教練給我們很多安全感，鼓勵我們大膽嘗試，不要怕失敗。」他特別感謝，「每一個play有狀況，他都會和我討論。」

心理老師洪紫峯的陪伴也很重要，向來不愛表達的高宇杰坦言，「我的個性就是失敗了，自己會想要自己去消化。」但他也體認到單打獨鬥的侷限，「有些關卡真的沒辦法靠自己跨過。現在會很感激有人可以這樣陪你，一起找出口。」

▲張育成正能量感染團隊。（圖／記者李毓康攝）

有望繼2023年經典賽再入選國家隊，高宇杰特別開心能和張育成再度共同奮戰。兩人的緣分可以追溯到2020年一起當了12天的大頭兵，「第一天在餐廳，他是打菜班的，叫了我一聲『宇杰啊！』我還想說是誰，他拉下口罩後才發現是育成。」他笑說沒想到能看到「部長級」的打菜。

高宇杰透露，張育成每天來練習時都很開心，「他的正能量會感染到大家，在自己心情不好的時候，有這種開朗的學長在身邊聊天，就像傑憲一樣，心情也會變好，不會想太多。」

去年雖然未入選12強，高宇杰仍關注賽事，中華隊的每一轟都讓他印象最深刻的，「國際賽大家一定都會有壓力，能夠打出全壘打，讓大家看到台灣球員的實力，真的很感動。」他也希望這次能夠拚進最終名單、幫助團隊搶得正賽門票。