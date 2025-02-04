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得知唐西奇被交易以為被盜帳號　柯瑞：NBA只有少數人能安心入睡

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）與明星長人戴維斯（Anthony Davis）互換東家的震撼3方交易，讓不少人以為第一個爆料此消息的名記者查拉尼亞（Shams Charania）被盜帳號，對此勇士天王柯瑞（Stephen Curry）表示，這是一個極為特殊的狀況，他也坦言，「在這個聯盟，只有少數幾個人可以安心入睡。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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獨行俠頭牌唐西奇與湖人雙巨頭之一戴維斯，在事先完全不知情之下雙雙遭到交易，甚至連協助這筆震撼交易的第3方爵士都傳出在交易完成前1個小時，才知道這個交易涉及兩位超級巨星，湖人與獨行俠高層的保密工作可說是做得滴水不漏。

也因為這樣，當《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露這個消息時，第一時間幾乎所有人都懷疑他被盜帳號，連他本人都在節目上承認，「當我收到含有交易細節的短訊時，我以為我的手機被駭了，當我聽到這筆交易的消息時也是這麼想的。」

▲▼湖人天王詹姆斯、勇士柯瑞、獨行俠唐西奇 。（圖／CFP）

▲勇士天王柯瑞（左）談唐西奇遭交易，直言在NBA只有少數人能安心入睡 。（圖／CFP）

對此勇士天王柯瑞表示，「這是一個非常獨特的情況，這種事發生真的很瘋狂。聽到這種交易消息時，你會以為有人被駭了，真是搞笑。」

「因為這件事太突然了，沒有任何提示，沒有傳聞，沒有一點跡象，特別是他們（獨行俠）剛打完總決賽。」柯瑞直言，「這提醒了我們，在這個聯盟，只有少數幾個人可以心安理得地入睡。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞獨行俠唐西奇湖人

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