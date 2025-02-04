去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

Ant sends a message to the Timberwolves



"I'm scared… Tim, if you're gonna trade me let me know dawg" ????????????



(h/t @ohnohedidnt24 ) pic.twitter.com/RGEYpG65Ot — NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠在季中交易截止前送走了頭牌唐西奇（Luka Doncic），這個決定令各界震驚不已。值得一提的是，去年與獨行俠爭奪西區冠軍的灰狼，開季前也交易掉替球隊效力了9年的一哥唐斯（Karl-Anthony Towns），在這個聯盟似乎沒人是絕對安全，灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）直呼自己很害怕。

被公認是達拉斯「基石」的唐西奇，在毫無預警之下被交易到湖人，獨行俠急著甩掉當家頭牌的舉動，讓所有人震驚又困惑。NBA眾球星可說是人心惶惶，連3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）都直言，「看起來沒有人是安全的，或許應該就是這樣。」

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▲灰狼艾德華茲（右）談唐西奇（左）被交易，直呼自己很害怕。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼核心「蟻人」艾德華茲今（4）日賽後談到唐西奇遭交易一事，直呼太瘋狂，「他們在他25歲時，交易了可能是NBA最出色的得分手，而且他自己都不知道。有人需要深入調查為什麼他被交易，因為你不會在他25歲時就交易他，他才剛打進總決賽。」

▲唐西奇（左）被交易，消息震驚各界 。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲為唐西奇感到難過，他也打趣表示，「我很害怕。嘿，如果你要交易我，請讓我知道，老兄。當Luka被交易時，那意味著每個人都有可能被交易。」

唐西奇自2018年進入NBA就沒離開過達拉斯，完全沒人料想到他會在季中被獨行俠送走。值得一提的是，獨行俠去年西區冠軍賽的對手灰狼，也是在開季前把在球隊效力了9季的一哥唐斯交易到尼克，當時也讓大家感到很吃驚。

▲灰狼開季前也突然送走一哥唐斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）