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勇士放棄拉文瞄準更大咖球星　再次追求喬治、怪物狀元也是目標

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出再次追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）昨（3）日被交易到國王，原本他也在勇士的補強雷達上，不過據隨隊記者史雷特（Anthony Slater）的消息，灣區高層最終選擇跳過，以利追求更大咖的球星。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，勇士幾乎問遍每個明星球員，包括去年夏天追求過的頂尖搖擺人喬治（Paul George）。

隨著交易截止日（美國時間2月6日）逼近，急需替天王柯瑞（Stephen Curry）找巨星搭檔的勇士，所剩的時間已不多。灣區已經錯過2屆灌籃王拉文，《The Athletic》的勇士記者史雷特指出，拉文是最近2筆重大交易中，唯一一位在勇士現實考慮範圍內的球員。

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▲▼七六人一哥恩比德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

「對隊內某些人來說，他甚至是比巴特勒（Jimmy Butler）更優先的目標。但那些掌握最終決策權的人（總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）、老闆拉卡柏（Joe Lacob）等）選擇跳過拉文這個選項，以追求更大的目標。」

《ESPN》名記者查拉尼亞今（4）日在節目上爆料，勇士幾乎問遍聯盟的明星球員，包括向七六人問價喬治，甚至連天王等級的詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）都是他們詢價的對象。

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲勇士認真考慮與杜蘭特重聚。（圖／CFP）

據《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）得到的消息，勇士確實「認真考慮」與昔日舊將杜蘭特重聚。 「隨著巴特勒（Jimmy Butler）的交易談判停滯，競爭對手的高層相信，太陽正認真考慮在交易截止前進行與杜蘭特相關的交易。」資深記者費雪（Jake Fischer）更報導，太陽正在接聽關於杜蘭特的交易電話。

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）分析，若太陽真的有意交易杜蘭特，勇士將付出所需的代價來促成這筆交易。然而，目前有關太陽的消息依然顯示，他們並不想交易杜蘭特。

西格爾說，他可以確認的是，勇士內部廣泛討論要得到鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）或英格雷（Brandon Ingram）所需的條件，「儘管詹姆斯和杜蘭特目前無法交易，但這並沒有阻擋勇士在這方面的關注，這支球隊現在想要做出一個大的舉動。」

▲鵜鶘威廉森、英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘威廉森（中）、英格雷（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士喬治詹姆斯詹皇杜蘭特威廉森英格雷

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