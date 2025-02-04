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湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

▲▼湖人得到金童唐西奇惹怒NBA各隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲湖人得到金童唐西奇惹怒NBA各隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人近日完成堪稱NBA史上最瘋狂的一筆交易，喜迎「金童」唐西奇（Luka Doncic）入隊，這讓聯盟其他球隊很不是滋味。根據《ESPN》報導，對於湖人是唯一被允許「競標」唐西奇的球隊，別隊高層既憤怒又嫉妒，而總是老謀深算的爵士總裁安吉（Danny Ainge）更在不知情的情況下幫了湖人大忙。

在湖人、獨行俠與爵士完成涉及兩名超級球星戴維斯（Anthony Davis）、唐西奇的震撼交易後，《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）與麥克馬洪（Tim MacMahon）披露了更多這筆交易的內幕，報導中稱聯盟別隊的管理層既憤怒又嫉妒，「因為光鮮亮麗、以明星為主導的湖人，成為唯一有機會爭奪唐西奇的球隊。」

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▲▼湖人得到金童唐西奇惹怒NBA各隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲湖人總管佩林卡（中）與金童唐西奇（右）。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

更令人意外的是，老謀深算的爵士總裁安吉是在毫不知情的情況下，幫了湖人一個大忙，「聯盟消息人士稱，即使是第3方協助交易的爵士，他們通過吸收胡德-席菲諾（Jalen Hood-Schifino）來獲得兩個次輪選秀權，也不知道唐西奇和戴維斯是交易的一部分，直到交易完成前大約1個小時才得知。」

消息來源說，湖人「世仇」塞爾提克的前操盤手、現任爵士總裁安吉是在交易完成前大約30分鐘，才得知湖人即將獲得唐西奇，但那時已經太遲，無法做出太多改變。

關鍵字： NBA湖人唐西奇獨行俠爵士

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