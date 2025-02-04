國王連續人事變動！開除布朗後交易一哥　主帥安撫年輕小將

▲國王送走一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

沙加緬度國王2個月內歷經2次重大人事變動，先是開除了前任主帥布朗（Mike Brown），昨（3）日又將自家一哥福克斯（De'Aaron Fox）送往馬刺，換取公牛2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）。國王臨時主帥克利斯蒂（Doug Christie）表示，這就是NBA的商業面，他也特別叮嚀隊上年輕球員如何應對。

福克斯在國王效力8年，如今被交易至馬刺，讓隊上的小將們有些不安。克利斯蒂能理解這種慌張，他表示自己在交易發生後，特別和年輕球員們探討此事件，「我想讓他們知道，我會在這裡支持他們，他們的隊友也會在這裡支持他們，你並不是孤軍奮戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國王臨時主帥克利斯蒂（左）。（圖／達志影像／美聯社）

在這筆交易中，國王還將射手赫爾特（Kevin Huerter）送至公牛，並將麥勞夫林（Jordan McLaughlin）送到馬刺。他們從公牛獲得2屆灌籃王拉文，並從馬刺手中得到西索科（Sidy Cissoko），外加3枚首輪選秀權（2025 、2027、2031年）和3枚次輪選秀權（2025、2028、2028年）。

國王迎來拉文的加盟，克利斯蒂被問及拉文與前一哥福克斯有何差異，他認為2位明星球員的確有些相似，「拉文和福克斯都非常有天賦，他們能帶來相似但又略有不同的東西，不過在我們真正擁有拉文之前，我不會對此進行過多評論。」

▲拉文（左）三方交易至國王。（圖／CFP）

福克斯結束8年國王生涯，即將前往馬刺，克利斯蒂給足滿滿祝福與支持，「自從我第一次看他打球，我就是他的超級粉絲，這並不會改變我對他的支持，我也這樣告訴了他。」