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勇士急了！還沒放棄巴特勒　狂問能否交易詹皇、杜蘭特等巨星

▲▼詹姆斯、柯瑞在聖誕大戰對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出正狂打電話，詢問能否交易詹姆斯（左）等超級巨星。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著交易截止日逼近（美國時間2月6日），急需替天王柯瑞（Stephen Curry）找到巨星搭檔的勇士，傳出正在狂打電話給各隊高層，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，「他們詢價了每一位球星，這當然包括像詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、巴特勒（Jimmy Butler）這樣的球員。」

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）昨（3）日曾披露，勇士過去的72小時試圖進行一些大動作，「他們不僅在上周聯繫了太陽詢問關於杜蘭特的事宜，還與公牛就拉文（Zach LaVine）和弗切維奇(Nikola Vucevic)的交易進行深入的談判。」

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▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲勇士再次追求杜蘭特（左）？（圖／CFP）

《ESPN》名記者查拉尼亞今（4）日也在節目上爆料，「勇士確實在打聽每一位全明星球員，他們決心要找到另一位能與柯瑞搭檔的超級球星。」

根據查拉尼亞的消息，勇士高層問價的對象包括湖人天王詹姆斯、太陽頭牌杜蘭特、熱火一哥巴特勒等。

▲熱火巴特勒。（圖／路透）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／路透）

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）昨日曾指出，巴特勒已告知勇士，就算被交易到灣區，他也不會續約，雙方的交易談判因此「暫時」告終。不過《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）今日更新消息，稱勇士仍未放棄巴特勒，認為自己還在競爭行列中。

「勇士相信他們仍然有很大的機會得到巴特勒，或其他在巴特勒交易完成後可能會牽動的明星球員。」史雷特寫道。

關鍵字： NBA勇士柯瑞詹皇杜蘭特巴特勒

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