唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

"I find it extremely disrespectful... I'm also not buying that [Jason] Kidd just didn't know... [Luka Doncic] just bought a $15M house, just closed like last week in Dallas... He cried when he found out."



— Chandler Parsons ????



(via @RunItBackFDTV)pic.twitter.com/rPDeJRugDo — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠頭牌唐西奇（Luka Doncic）2日無預警被交易到湖人，前帥哥射手帕森斯（Chandler Parsons）在節目上爆料，這位一直以為自己生涯都會待在達拉斯的「金童」得知消息後哭了，他才剛在當地買下一棟價值1500萬美元（約4.9億台幣）的豪宅，上周剛成交。

唐西奇自2018年加盟獨行俠以來，就被視為傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）的接班人，球隊老闆庫班（Mark Cuban）曾說，「如果必須在我的老婆和唐西奇留在獨行俠之間做出選擇，那就在律師事務所等著我辦離婚手續吧。」但庫班2023年底賣掉了他持有的大部分球隊股權，對於金童遭交易，他僅回應，獨行俠已經不是自己的球隊。

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▲獨行俠頭牌唐西奇遭震撼交易，傳出他得知消息時哭了。（圖／路透）

據湖人記者沃克（Dan Woike）的消息，促成唐西奇與戴維斯（Anthony Davis）互換東家的關鍵人物，是湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）和達拉斯總經理哈里森（Nico Harrison）。

前帥哥射手帕森斯在節目上直言，「我覺得這非常不尊重人，我也不相信（獨行俠主帥）奇德（Jason Kidd）真的不知道。」他更爆料，「唐西奇剛在達拉斯買了一棟價值1500萬美元（約4.9億台幣）的房子，就在上周剛成交，他知道（被交易）後都哭了。」

唐西奇昨（3）日已飛抵洛杉磯，根據《Andscape》記者史皮爾斯（Marc Spears）的消息，他有望在下周迎來湖人首秀，他因為在聖誕大戰遭逢小腿傷勢，至今都還在養傷。