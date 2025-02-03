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勇士確定從巴特勒爭奪戰出局！　美媒爆灣區還向太陽問過杜蘭特

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲勇士傳出上周向太陽詢問杜蘭特（左）的狀況。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA在1天內連續出現2筆重磅3方交易，但遭到熱火無限期禁賽的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還未能如願離隊，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）今（3）日披露，巴特勒已告知勇士，就算被交易到灣區，也不會續約，雙方的交易談判因此告終。

《ESPN》去年聖誕節披露，巴特勒想離開南灘，並點名太陽、勇士、獨行俠和火箭是他中意的落腳處。巴特勒上個月與熱火高層會面時，重申了自己的「交易請求」，計劃以自己2025-26賽季價值5200萬美元的球員選項作為交易籌碼。

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不過距離季中交易截止（美國時間2月6日）僅剩幾天，巴特勒至今還未成功被交易。《ESPN》記者溫德霍斯特今日更新報導，指巴特勒已經告知勇士，他不願與灣區簽訂續約合約，雙方的交易談判告吹。外界認為這是「士官長」又一次強硬表態，他只願意被送到太陽。

▲▼勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒（右）表明被交易到勇士也不會續約，雙方談判破裂。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出，勇士過去的72小時試圖進行一些大動作，情況相當複雜，「他們不僅在上周聯繫了太陽詢問關於杜蘭特的事宜，還與公牛就拉文（Zach LaVine）和弗切維奇(Nikola Vucevic)的交易進行深入的談判。」

不過拉文今日已被交易至國王，巴特勒又表明被交易到灣區也不會久留，昨（2）日關於湖人天王詹姆斯（LeBron James）可能放棄交易否決權，請求被交易到勇士的傳聞也很快破滅，名記者海恩斯（Chris Haynes）今日披露，詹皇已承諾在交易截止後繼續留隊，勇士目前深陷困境。

關鍵字： NBA勇士熱火巴特勒太陽杜蘭特

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