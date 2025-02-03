被嫌胖無法奪冠　唐西奇遭交易後首發聲：以為生涯都會在達拉斯

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）去年率獨行俠打進睽違13年的總冠軍賽，本季卻在養傷期間無預警遭交易，傳出達拉斯對他近年胖了超過18公斤，沒有激發出個人全部的潛能感到擔憂與不滿。唐西奇今（3）日打破沉默，稱達拉斯是他永遠的家，「我以為我會在這裡度過我的職業生涯。」

現年25歲的唐西奇上季繳出場均33.9分、9.2籃板和9.8助攻，場均能命中4.1記三分，並帶隊打進總冠軍賽，可惜最終不敵塞爾提克。獨行俠去年夏天簽下灣區4冠神射湯普森 （Klay Thompson），組成了3巨頭，未料3人聯手不到半季就拆夥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金童唐西奇遭獨行俠交易後首度發聲。（圖／路透）

據《ESPN》報導，唐西奇的體重已達270磅（約123公斤），近年增加了超過40磅（約18公斤），獨行俠對此感到越來越擔憂。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）更爆料，唐西奇去年聖誕大戰遭逢小腿傷勢後，獨行俠高層並沒有同情他，反倒感到沮喪和憤怒，認為他不夠努力來激發自己的潛能。

獨行俠更擔心今夏要給唐西奇5年3.45億美元（約113億台幣）的續約合約，因此趕著在季中交易截止前甩掉他。

唐西奇今日打破沉默發出聲明，感性向達拉斯道別，「7年前，我作為一名少年來到這裡，追求在最高水準的殿堂打籃球的夢想。我以為我會在這裡度過我的職業生涯，我非常渴望為你們帶來一座總冠軍。你們給予我的愛和支持超出了我曾經的夢想。」

▲唐西奇以為自己生涯都會待在達拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

「對於一個第一次來到美國的斯洛維尼亞年輕人來說，你們讓北德克薩斯感覺像家一樣。在好的時光和壞的時光，從受傷到進入NBA總決賽，你們的支持從未改變。感謝你們不僅在我們最美好的時刻與我分享喜悅，還在我最需要的時候給我力量。」

「感謝我在達拉斯社區中合作的所有組織，感謝你們讓我能夠為你們的重要工作做出貢獻，並與你們一起為那些需要幫助的人帶來光明。隨著我開始籃球旅程的下一章節，我將離開這座城市，但這裡將永遠像家一樣。」

「達拉斯是一個特別的地方，而獨行俠的球迷也是特別的球迷。感謝你們，衷心感謝。」

▲唐西奇與厄文本季短暫聯手。（圖／達志影像／美聯社）