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領航猿5連勝率先挺進PLG季後賽　盧峻翔興奮今年提早晉級

▲▼領航猿豪取5連勝，率先挺進PLG季後賽。（圖／領航猿提供）

▲領航猿豪取5連勝，率先挺進PLG季後賽。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿年後首戰鎮守主場，面對前來踢館的勁敵臺南台鋼獵鷹，兩隊激烈交戰，持續鏖戰至末節，領航猿雖一度陷入落後，仍迅速調整狀態，終場以100比89贏得關鍵一戰，不僅收下5連勝，更確定拿到晉級季後賽門票。

開賽領航猿由伯朗坐鎮（Alec Brown）禁區連續送出阻攻，林正及葛拉漢（Treveon Graham）聯手出擊積極搶攻，盧峻翔隨後也加入戰局，不過獵鷹後來居上，領航猿陷入落後。領航猿加強防守並把握反擊機會，葛拉漢率先出擊，白曜誠助攻伯朗升空暴扣，李家慷及林正也接連挺身而出，在上半場結束前幫助領航猿以46比44要回領先。

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下半場領航猿發揮團隊默契，有效控制失誤次數，同時打出侵略性，創造更多進攻空檔，全猿多點開花，布依德更快攻演出雙手暴扣。獵鷹雖一度落後達雙位數，但他們沒有就此放棄，領航猿則維持攻防強度，伯朗及葛拉漢穩定輸出得分，白曜誠也補上外線鎖定勝局，最終領航猿以100比89擊敗獵鷹，收下5連勝，也確定連續3年挺進季後賽。

▲▼領航猿豪取5連勝，率先挺進PLG季後賽。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔。（圖／領航猿提供）

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，「這是一場非常接近的比賽，尤其對手打得很強勢、很有侵略性，持球、無球端都有很多的對抗，兩隊也有許多二波的攻勢，很樂見球隊有跟上對手的強度，這是新年的第一勝，而且是主場的勝利，讓我們可以帶著信心，去迎接下週三的比賽。」

本場賽事葛拉漢攻下全隊最高23分，在整場比賽帶給球隊十足的幫助和能量，他提到，「很開心球隊的能量能與對手旗鼓相當，因為已對上獵鷹多場賽事，交手下來都不太容易，不過教練讓大家妥善發揮自己的角色，球隊也執行到位，讓所有人都有貢獻，很開心可以在主場拿下勝利。」

對於球隊確定晉級季後賽，盧峻翔說道，「很開心在年後的第一場比賽大家依舊保持積極，而且球隊取得勝利，也同時確認晉級季後賽，以往都要打到比較後段的賽程才能確定，很興奮今年能夠提早晉級。」

關鍵字： 領航猿P.LEAGUE+季後賽葛拉漢PLG

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