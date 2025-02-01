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日媒聚焦峮峮「炸裂」不再是陳子豪應援　中職休季5大話題總整理

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本媒體《Full Count》以陳子豪轉戰味全龍，人氣應援曲不會轉隊為主軸，向日本球迷介紹台灣棒球休季熱門話題。

1.主砲轉隊：朱育賢與陳子豪加盟味全

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台灣職業棒球在今年休賽季迎來了幾筆重磅交易。樂天桃猿隊的朱育賢和中信兄弟隊的陳子豪這兩位聯賽代表性的左打大砲，分別以4年總額新台幣4800萬元和10年總額1億3000萬元的合約加盟味全龍隊。這兩位打者的加盟將大幅提升味全龍隊的攻擊火力，有望在新賽季掀起一陣旋風。

報導還提到，陳子豪會讓球迷想起中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員峮峮因「炸裂！」這首應援曲走紅。中職選手轉隊時應援曲也會繼續使用的情況很多，但中信兄弟在陳子豪轉隊後，表示今後主場比賽仍會使用同樣的歌曲。陳子豪也在12月31日於自己的社群媒體上寫道：「如果要跳舞的話快點，這首歌將不再是我的應援曲了。」

2. 中職的外籍選手

台鋼鷹隊延長了與多位外籍選手的合約，其中包括魔鷹和後勁。魔鷹以57萬5000美元的合約續約，後勁則以39萬2500美元續約。此外，統一獅在古林睿煬入札日本火腿後，簽下了前巨人左投蒙德茲（Yohander Mendez）和梅賽德斯（C.C. Mercedes）補強陣容。

3.富邦悍將林威助上任副領隊

富邦在12月22日宣布3位外籍教練上任，其中後藤光尊將擔任二軍總教練兼野手綜合守備教練，島崎毅擔任二軍投手教練。富邦在此之前，於10月21日聘請前中信兄弟隊選手林威助擔任副領隊兼農場總監。林威助在中信兄弟退役後，擔任二軍總教練3年，之後作為一軍總教練帶領球隊連續兩年奪冠，據報導，這次的人事安排也是基於林威助副總經理的人脈。

4. 交流賽與合作

日本和台灣職業棒球的交流賽安排也陸續公布。樂天桃猿將於2月15日和16日在沖繩縣石垣市舉行年度交流賽「亞洲門戶交流賽」。日本火腿則將在3月1日和2日於台北巨蛋與台灣的統一7-ELEVEn獅隊和中信兄弟隊進行交流賽。這些比賽不僅有助於提升兩國球員的技術，也有望增進兩國球迷的互動和交流。

5. 台灣選手在日本職業棒球的表現與影響

日本職業棒球球隊對台灣選手的關注和重視不斷增加。去年選秀會上，太平洋聯盟的球隊選中了兩名台灣選手，加上新加入日本火腿的古林睿煬，太平洋聯盟的台灣選手總數達到了九人。這種趨勢不僅提升了台灣球迷對日本職業棒球的興趣，也使得日本職業棒球更加重視台灣市場。

最後總結2024年日本和台灣職業棒球都創下了歷史最高的觀眾人數紀錄。2026年即將舉辦的經典賽也使得兩國職業棒球界對未來充滿了期待和信心，而經典賽資格賽也將在台灣舉辦於2月開打。

關鍵字： 台職陳子豪味全龍外籍選手富邦悍將

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