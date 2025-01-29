「最強175公分」G聯盟爆砍40分8助攻　35歲湯瑪斯目標重返NBA

40 PTS ⭐️ 8 AST ⭐️ 4 3PM



WELCOME BACK, ISAIAH THOMAS! The 2x NBA All-Star returned to the G League and went off in his season debut with the @slcstars. pic.twitter.com/cEFuqQ0gHr — NBA G League (@nbagleague) January 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

上季曾替太陽打了6場例行賽，並在季後賽登場的「最強175公分」湯瑪斯（Isaiah Thomas），日前與爵士下屬的G聯盟球隊鹽湖城明星隊（Salt Lake City Stars）簽約，尋求重返NBA的機會。這位35歲老將今（29）日在G聯盟迎來本季首秀，爆砍了40分、8助攻和3籃板，證明自己寶刀未老。

▲「最強175公分」湯瑪斯在G聯盟猛砍40分、8助攻 。（圖／翻攝自X／NBA G League）

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湯瑪斯2015-16、2016-17賽季曾在塞爾提克打出全明星級表現，是綠衫軍2017年能挺進東區冠軍賽的關鍵人物，他在波士頓2.5年的生涯，繳出場均24.7分和6助攻，贏得「地表最強175公分」的稱號，無奈他之後受到臀傷纏身後，未能再重拾巔峰身手，自2017年以來，他已經換了8個東家。

湯瑪斯近年逐漸淡出NBA，上季他短暫替太陽出戰6場例行賽，總共上場19分鐘，得到8分、3助攻，並打了1場季後賽，但只上陣4分鐘。

▲湯瑪斯上季短暫效力太陽。（圖／VCG）

《ESPN》近日披露，湯瑪斯與爵士下屬的G聯盟球隊鹽湖城明星隊簽約，他上季也曾效力鹽湖城明星隊，4戰場均能砍32.5分，三分命中率達到44.6%，表現相當出色。

湯瑪斯今日迎來本季首秀，對上太陽下屬的球隊山谷太陽（Valley Suns），他先發打了33分鐘29秒，以28投13中猛轟40分、8助攻和3籃板，外帶2抄截，包辦4顆三分球，比較可惜的是鹽湖城明星隊最終以115比122不敵山谷太陽。

湯瑪斯在G聯盟的表現再次引起關注，《ESPN》分析，只要有一支球隊的後場出現「傷病危機」，湯瑪斯就有機會再次在NBA獲得一席之地，上季太陽給他機會就是例子；不過以目前的情況，他很難進入NBA球隊的輪替陣容。

▲湯瑪斯上季短暫效力太陽。（圖／VCG）