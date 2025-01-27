「網球世界盃」台維斯盃大年初三登場　台灣強碰32屆冠軍美國隊

▲2025台維斯盃國際男子網球團體錦標賽中華隊精銳盡出 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界組總決賽資格戰，將於1月31至2月1日在臺北市網球中心登場，我國代表隊由盧彥勳再次擔任總教練迎戰32屆冠軍美國隊，誓以重兵出擊爭取佳績。

被譽為「網球界的世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年聚集世界頂尖的男子好手披上國家隊戰袍，為國家爭取榮譽。中華隊雖然在去（113）年2月對戰法國的資格賽中敗陣，但在去年9月的世界一級賽事，面對波士尼亞與赫塞哥維納隊，最終以3比2奪勝，重回資格賽行列，為我國觀眾帶來精彩的比賽內容。

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▲臺灣一哥曾俊欣將出戰2025年台維斯盃 。（圖／體育署提供）

本次台維斯盃我國參賽好手，包含身高188公分、擁有重砲發球優勢的吳東霖，曾俊欣和許育修則在去年臺北海碩盃分闖單打4強和8強，整體狀態絕佳；雙打部份，有去年華國三太子盃與南韓搭檔成功把冠軍留在臺灣的何承叡，加上在2022杭州亞運拿下混雙銀牌的黃琮豪，中華隊可望再創佳績。

教育部體育署表示，本次賽事客隊的美國隊實力非常堅強，有32度稱霸台維斯盃的佳績，但相信我國選手將做足準備，全力迎戰強勁對手並爭取榮譽。

▲吳東霖在2024年9月中波(中華隊vs.波士尼亞)台維斯盃拿下兩點單打勝利，扮演中華隊勝利功臣 。（圖／體育署提供）

本次賽事適逢農曆春節初三到初四，期望國人能進場以行動力挺中華隊，一同打造地主優勢為代表隊加油打氣，相關售票資訊請至ibon售票系統 （https://ibontw.com/25_DAVIS）查詢。體育署未來也將積極輔導體育團體積極爭取更高等級的國際賽事，讓國人可在臺欣賞更高水準的競技表現。