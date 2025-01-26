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一眉哥轟36分率湖人退勇士　柯瑞下半場熄火

記者王真魚／綜合報導

湖人今日以118-108擊敗勇士，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最高36分、13籃板，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）貢獻25分12助攻。

比賽開局緊咬，首節末段雙方展開攻防大戰，後衛施洛德（Dennis Schröder）三分命中後，詹姆斯隨即助攻柯奈特（Dalton Knecht）灌籃，湖人取得27-26領先。戴維斯上半場轟下18分9籃板，幫助球隊59-58保持領先。

戰況一度膠著，直到第三節克里斯蒂（Max Christie）連續兩記三分，將分差拉開至9分，此後勇士未能再將分差縮小至6分以內。

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勇士以威金斯（Andrew Wiggins）得到全隊最高20分。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）下半場8投全失，只在上半場得到13分，另有9次助攻。這是詹姆斯與柯瑞第25次例行賽交手，詹姆斯以13勝佔優。

此外，柯瑞在第二節剩4分半時罰球失手，中斷連續37罰命中紀錄。他目前以94%的罰球命中率居聯盟第一。

湖人戰績提升至25勝18負；勇士跌至22勝23負，傷兵格林（Draymond Green，小腿拉傷）和庫明加（Jonathan Kuminga，腳踝扭傷）仍未歸隊。

湖人下戰將客場挑戰黃蜂，勇士則主場迎戰爵士。

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最高36分、13籃板。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

▲柯瑞（Stephen Curry）在第二節剩4分半時罰球失手。（圖／路透）
 

關鍵字： NBA湖人勇士A.戴維斯詹姆斯

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