11歲收藏家拒30年季票交換　仍要拍賣史金恩茲簽名卡

????????’???? ????????????????????????????????: The 11-year-old collector who pulled the Paul Skenes 1/1 Debut Patch card has DECLINED the Pirates’ offer.



The Pirates offer included:

- Two Pirates season tickets behind home plate for the next 30 years

- Meet & Greet with Paul Skenes

- Two Paul Skenes… pic.twitter.com/oRBhhD647j — Topps (@Topps) January 24, 2025

記者王真魚／綜合報導

一張擁有國聯新人王史金恩茲（Paul Skenes）簽名及比賽球衣布料的獨特棒球卡，近日引發熱議。這位來自洛杉磯的11歲年輕收藏家，拒絕了匹茲堡海盜隊開出的「天價」交換條件，決定將卡片送上拍賣。

海盜隊提出的交換方案相當誘人，包括30年PNC球場本壘後方的季票，以及一場在球場上打壘球比賽的機會，以此換取這張卡片。

史金恩茲的女友、知名體操選手兼網紅鄧恩（Livvy Dunne）更提議在史金恩茲先發時，邀請卡片擁有者同坐豪華包廂觀賽。儘管如此，這位小收藏家仍選擇將卡片送交Fanatics Collect拍賣。

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拍賣卡公司Fanatics Collect將於三月處理這張卡片的拍賣，並表示會把拍賣所得捐給洛杉磯地區的火災救援基金。

這張卡片的價值備受關注，主要因為22歲的史金恩茲展現出極高潛力。這位2023年選秀狀元去年五月初登大聯盟，就締造驚人成績：僅先發11場即入選明星賽國聯先發投手，全季23場出賽戰績為11勝3敗，防禦率1.96，更獲得國聯新人王殊榮。

目前史金恩茲表示，將專注於幫助海盜隊在2025年提升戰力，尚未考慮長約問題。他將在2029賽季後成為自由球員。

▲海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

