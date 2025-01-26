與阿隆索談約陷入僵局　大都會老闆：比簽索托還累

▲大都會阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

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紐約大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）26日（台灣時間）在球隊活動上表示，與明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）的合約談判陷入僵局。

科恩形容這是一個「令人筋疲力盡的談判過程」，比今年早些時候與索托（Juan Soto）的談判「更糟」。科恩坦言：「索托的談判很艱難，但這次更糧。」

據《紐約郵報》報導，大都會隊向阿隆索提出了一份3年約7000萬美元的合約。然而，科恩表示不認同對方提出的合約結構，認為「對球隊非常不利」。科恩強調：「我永遠不會說不，但隨著我們繼續引進球員，將阿隆索加入這一昂貴的球員組合中變得更加困難。」

棒球運營總裁斯特恩斯（David Stearns）指出，如果阿隆索離隊，球隊計劃由維恩托斯（Mark Vientos）轉任一壘手。維恩托斯已表示願意擔任這個位置。

阿隆索自2016年被大都會選中以來，在球隊效力多年，累計226支全壘打，位居隊史第三。不過，他近三個賽季表現呈下滑趨勢，上季首次未獲得MVP候選。

目前藍鳥隊、天使隊和巨人隊都被傳出對阿隆索有興趣。距離春訓開始還有兩週多時間，阿隆索的去向備受矚目。