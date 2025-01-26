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姜白虎年薪1600萬責任感重　多練捕手本季FA挑戰大聯盟？

▲亞運韓國隊姜白虎。（圖／記者林敬旻攝）

▲姜白虎。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職KT巫師隊姜白虎26日啟程前往澳洲春訓，表示新賽季年薪7億韓元（約新台幣1600萬元）帶來更多責任感，他將在捕手訓練中全力以赴。

姜白虎上季打擊率.289，擊出26支全壘打，打點96分，確立自己隊內重要地位。他也首次展現捕手潛力，出賽30場，完成169⅔局。表現獲得肯定，年薪從2.9億韓元大幅調升至7億韓元，漲幅達141.4%，創下KBO聯盟生涯8年次球員的最高年薪紀錄，超越去年Kiwoom英雄金慧成（現道奇）所獲得的6.5億韓元。

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姜白虎2023年賽季因傷病所苦，去年再次崛起，例行賽出賽144場，打擊率.289，累計26轟，貢獻96打點、92得分，長打率.480、上壘率.360，主要以指定打擊身份出賽，還首度擔任捕手角色，作為捕手合計出賽30場。

「球隊給了很好的待遇，我一次就簽約了。」姜白虎說，「這是我首次以捕手身分參加春訓，既期待又興奮，也有些擔心，但我會盡全力完成分配的角色。希望有好事發生，我會努力訓練。」至於是否有壓力，他認為，「不僅是職業運動員，所有職業都會有壓力，積極的思考和努力，就會做得很好。」

若順利完成2025年賽季，姜白虎將首度獲得自由球員資格。對於是否考慮挑戰大聯盟，他表示：「先專心完成今年賽季，如果像平常一樣努力，結果自然會跟著來。」

關鍵字： 韓職KT巫師姜白虎捕手春訓

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