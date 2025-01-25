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水原一平年薪千萬仍喊窮　恐遭遣返日本面臨嚴格監視

▲▼大谷翔平與隨行翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲水原辯稱這是一份「24小時待命」且「薪資極低」的工作。報導指出，由於是一年一聘，他不敢冒著被解僱的風險要求加薪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國體育媒體《The Athletic》報導，盜取道奇隊大谷翔平約1,700萬美元（約5.57億台幣）的前翻譯水原一平案件出現新事證，包括水原冒充大谷與銀行通話的錄音、本人的主張，以及一名律師表示他「幾乎確定」將被遣返日本。

文章標題為「獨家：大谷前翻譯冒充大谷與銀行通話錄音曝光」。據報導，水原的律師向這位在洛杉磯長大但無美國公民身分的當事人表示，他「幾乎確定」會被遣返日本，且因案件的「特殊惡名」，回國後將「持續面臨嚴格監視和恥辱」。

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根據起訴書，水原在效力天使隊時期起薪8萬美元，2022年升至25萬美元，2024年隨大谷加盟道奇後達50萬美元（約1,637萬台幣），另有來自大谷的額外收入及一輛保時捷Cayenne。

水原辯稱這是一份「24小時待命」且「薪資極低」的工作。報導指出，由於是一年一聘，他不敢冒著被解僱的風險要求加薪。他擔任連結大谷與贊助商、仲介公司，以及在日本管理兒子利益的大谷母親等各方的角色，且常因時差犧牲睡眠時間工作。

然而，水原在起訴書中道歉表示，「我衷心尊敬大谷這位選手及其為人，一直致力於讓他在球場上保持最佳狀態。對於辜負他的信任深感抱歉。」

關鍵字： 翔平翻譯案水原一平道奇隊獨家報導遣返

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