與蕭齊最萌身高差！　樂天金鷲陽柏翔喊話一起拚U23國手

▲陽柏翔旅日之路。（圖／陽柏翔提供）

記者楊舒帆／綜合報導

加入樂天金鷲隊後，陽柏翔與台灣「四人幫」組成溫馨小圈圈，包括兩位投手前輩宋家豪、王彥程，同期進入球團的197公分「巨投」蕭齊，以及能說中文的永田颯太郎，讓他在異鄉倍感溫暖，他也期待能跟隨學長們腳步，與蕭齊一起拚國家隊，目標瞄準明年U23世界盃。

在訓練方面，陽柏翔特別提到與同樣守備位置的宗山壘之間的互動。陽柏翔接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，「他從小就很注重自主訓練，接球數量比我還多，是個場上反應靈敏的聰明選手。」從宗山壘的言行舉止和隨機應變能力中學到很多，「這些都是我目前較缺乏的部分，會慢慢跟著學習。」

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此外，174公分的他與197公分的蕭齊形成「最萌身高差」，兩人在去年底就透過IG私訊先打招呼，直到新人共同訓練才見面，一拍即合訓練時都「黏」在一起。

談到新人年的目標，陽柏翔表示：「我希望能盡快站上一軍舞台，最重要的是保持健康。」提到跟著其他新秀一起參訪311大地震災區時，他也感性地說：「雖然不太清楚當時台灣的捐款細節，但這種台日友好的關係令人感動。」

最令人期待的是，陽柏翔透露有意角逐明年的U23世界盃國手資格，尤其在今年12強中華隊奪冠後，有更強烈的企圖心。「很想穿上國家隊戰袍，把在日本學到的東西用在為國家隊打拚上。如果能和蕭齊一起入選就更好了，如此一來，我們在樂天的台灣球員都擁有國家隊資歷！」宋家豪、王彥程過去都有豐富的國家隊資歷。

目前陽柏翔正專注於熟悉球團訓練節奏，為即將到來的春訓做準備。「每個選進來的球員都很強，現在主要是學習一些新的動作和加強肌力訓練。」休息時間，他也會和隊友們一起打電動，展現出輕鬆自在的一面。「今年的首要目標就是和蕭齊一起努力拼出好成績。」陽柏翔展現出堅定的決心。