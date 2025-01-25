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證實大谷翔平清白！水原一平犯罪錄音檔公開　美節目痛批陰謀論者

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手大谷翔平的前翻譯、因銀行詐欺等罪名被起訴的水原一平被告，企圖從大谷的銀行帳戶匯款時的錄音檔被公開，美國Podcast節目隨後強調大谷是「清白的」。

公開的錄音檔內容，水原被告在存取銀行帳戶時，被行員詢問「您正在與誰通話？」，他回答「我是大谷翔平」。當被問及匯款20萬美元的原因時，他回答是「汽車貸款」。關於收款人的關係，他表示「他是我的朋友」，並表示之後是否還會匯款「嗯…也許吧」。他透過將大谷的線上帳戶資訊與自己的電子郵件地址和電話號碼連結來繞過安全措施，並通過了銀行的雙重驗證流程。

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美國媒體「Jomboy Media」的Podcast節目「Chris Rose Rotation」就此展開討論。主持人羅斯（Chris Rose）問前大聯盟球員普魯夫（Trevor Plouffe）：「你認為那些原本懷疑翔平的人，現在終於相信了嗎？」

普魯夫回答：「正常人會這樣想。我一直以來都這麼認為，（語音公開後）我的想法更加堅定。如果MLB和大谷方面試圖將罪責嫁禍給一平，他們就必須與很多人串通。沒有人願意冒哪怕一點點風險。我站在大谷這邊。」

羅斯強調：「我也一直站在他這邊。你說得對。一個每天都與MLB打交道的人，會為了幾乎不認識的人，而冒著損失工作、名譽和家庭的風險嗎？冷靜想想，絕對不可能！」

美國檢方於24日求刑1697萬美元賠償金和4年9個月徒刑，將於2月6日宣判。

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