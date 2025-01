23歲球王辛納連2年晉級澳網決賽　硬地大滿貫20連勝狂刷紀錄

記者游郁香/綜合報導

23歲義大利球王辛納(Jannik Sinner)尋求澳網2連霸,今(24)日在4強賽對上第21種子美國好手謝爾頓(Ben Shelton),儘管他開賽就遭破發,但他迅速調整狀態,搶七以7比2勝出,接下來2盤如秋風掃落葉,連續以6比2拿下,最終直落3盤晉級最終決賽,取得硬地大滿貫賽事20連勝。

Sinner salutes on semifinal day! The defending champion will seek back-to-back #AusOpen titles on Sunday.

本屆澳網男單頭號種子辛納今日與美國好手謝爾頓交手,兩人第2度在大滿貫賽事對陣,辛納開賽就意外遭破發,不過他很快在第4局回破,扳成了2比2,接下來雙方互保,一路打到5比5。辛納第11局2度被破,但他隨即穩住回破,雙方首盤就打到搶七。

