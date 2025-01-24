23歲球王辛納連2年晉級澳網決賽　硬地大滿貫20連勝狂刷紀錄

記者游郁香／綜合報導

23歲義大利球王辛納(Jannik Sinner)尋求澳網2連霸，今(24)日在4強賽對上第21種子美國好手謝爾頓(Ben Shelton)，儘管他開賽就遭破發，但他迅速調整狀態，搶七以7比2勝出，接下來2盤如秋風掃落葉，連續以6比2拿下，最終直落3盤晉級最終決賽，取得硬地大滿貫賽事20連勝。

本屆澳網男單頭號種子辛納今日與美國好手謝爾頓交手，兩人第2度在大滿貫賽事對陣，辛納開賽就意外遭破發，不過他很快在第4局回破，扳成了2比2，接下來雙方互保，一路打到5比5。辛納第11局2度被破，但他隨即穩住回破，雙方首盤就打到搶七。

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辛納搶七打出5比1猛攻奠定了勝基，以7比6(2)收下首盤。謝爾頓2度破了球王的發球局，卻敗在搶七，接下來就像洩了氣的皮球，辛納完全主宰了戰局，第2盤迅速以6比2拿下，第3盤更一度連拿8分，以5比2聽牌，最終辛納連拿了5局，以6比2毫無懸念挺進決賽。

▲球王辛納連2年晉級澳網決賽。（圖／路透）

辛納僅花2小時36分鐘直落3晉級，他取得硬地大滿貫男單賽事的20連勝，成為公開化年代第2年輕完成此壯舉的球員，僅次於1981年的麥肯羅( John McEnroe)。同時，他也拉出跨季巡迴賽20連勝，刷新個人職業生涯最長紀錄，過去的紀錄是19連勝。

辛納連續2年闖進澳網決賽，他在澳網的連勝場次來到13場，在所有大滿貫賽事也是13連勝。

▲球王辛納連2年晉級澳網決賽。（圖／路透）

辛納賽後坦言，自己首盤打得很艱難，這一盤也是比賽的關鍵，「感覺他(謝爾頓)今天的發球狀態不佳，發球命中率不如他希望的那樣，我們兩人的接發球都比發球表現得好。首盤總是非常重要，它給了你很多信心，對我們兩人來說都有很多壓力，我對今天處理局面的方式感到非常滿意。」

23歲的辛納是自1993年庫里爾(Jim Courier)以來，最年輕多次挺進澳網決賽的男單選手，他在大滿貫決賽保持100%的勝率(2024年澳網、2024年美網)，周日將與第2種子茲維列夫( Alexander Zverev)爭冠。

▲球王辛納直落3盤擊敗美國好手謝爾頓。（圖／路透）