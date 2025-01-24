快訊／喬科維奇首盤搶七落敗宣布退賽　澳網第11冠再次夢碎

▲喬科維奇首盤搶七落敗後宣布退賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

37歲的「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)在日前的澳網8強賽忍傷力退西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，他昨(23)日並未進行公開練習，今(24)日與德國第2種子茲維列夫( Alexander Zverev )爭奪決賽門票，兩人首盤就打到搶七，喬帥以6(5)比7敗下陣來後宣布退賽。

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.



Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN [廣告]請繼續往下閱讀... January 24, 2025

生涯擁有10座澳網冠軍的喬科維奇，今年尋求第11度在墨爾本封王，以及生涯第25座大滿貫金盃，無奈他8強賽疑似出現腹股溝傷勢，儘管他治療後連趕3盤，最終以總盤數3比1擊敗21歲的「小蠻牛」艾卡拉茲，但他的傷勢引起擔憂，他昨日取消了公開練習。

喬科維奇今日與德國第2種子茲維列夫爭搶男單冠軍賽門票，兩人過去13度交手，喬帥取得8勝4敗的優勢。兩人首盤就激烈拉鋸，一路打到搶七，耗費了1小時21分鐘，最終喬帥以5比7敗下陣來，隨後他因傷宣布退賽，讓這場眾所期待的4強賽留下遺憾。

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open



“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”



pic.twitter.com/faY33oKgk5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025

收到退賽禮的茲維列夫向喬科維奇致敬，「我打了1盤，我在搶七以7比5獲勝，而當時他受傷了。我不知道……也許Novak對這項運動來說實在是太強了！」

對於部分觀眾因為喬帥傷退發出噓聲，茲維列夫表示，「拜託大家，不要在球員因傷退賽時對他發出噓聲。我知道每個人都花錢買了票……但Novak過去20年已經為這項運動付出了他的一切。」