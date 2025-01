快訊／喬科維奇首盤搶七落敗宣布退賽　澳網第11冠再次夢碎

▲喬科維奇首盤搶七落敗後宣布退賽。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

37歲的「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)在日前的澳網8強賽忍傷力退西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),他昨(23)日並未進行公開練習,今(24)日與德國第2種子茲維列夫( Alexander Zverev )爭奪決賽門票,兩人首盤就打到搶七,喬帥以6(5)比7敗下陣來後宣布退賽。

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole . Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery. #AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

生涯擁有10座澳網冠軍的喬科維奇,今年尋求第11度在墨爾本封王,以及生涯第25座大滿貫金盃,無奈他8強賽疑似出現腹股溝傷勢,儘管他治療後連趕3盤,最終以總盤數3比1擊敗21歲的「小蠻牛」艾卡拉茲,但他的傷勢引起擔憂,他昨日取消了公開練習。

喬科維奇今日與德國第2種子茲維列夫爭搶男單冠軍賽門票,兩人過去13度交手,喬帥取得8勝4敗的優勢。兩人首盤就激烈拉鋸,一路打到搶七,耗費了1小時21分鐘,最終喬帥以5比7敗下陣來,隨後他因傷宣布退賽,讓這場眾所期待的4強賽留下遺憾。

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open



“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”



pic.twitter.com/faY33oKgk5