運動雲

>

快訊／喬科維奇首盤搶七落敗宣布退賽　澳網第11冠再次夢碎

▲▼喬科維奇首盤搶七落敗後宣布退賽。（圖／路透）

▲喬科維奇首盤搶七落敗後宣布退賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

37歲的「墨爾本之王」喬科維奇(Novak Djokovic)在日前的澳網8強賽忍傷力退西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，他昨(23)日並未進行公開練習，今(24)日與德國第2種子茲維列夫( Alexander Zverev )爭奪決賽門票，兩人首盤就打到搶七，喬帥以6(5)比7敗下陣來後宣布退賽。

生涯擁有10座澳網冠軍的喬科維奇，今年尋求第11度在墨爾本封王，以及生涯第25座大滿貫金盃，無奈他8強賽疑似出現腹股溝傷勢，儘管他治療後連趕3盤，最終以總盤數3比1擊敗21歲的「小蠻牛」艾卡拉茲，但他的傷勢引起擔憂，他昨日取消了公開練習。

喬科維奇今日與德國第2種子茲維列夫爭搶男單冠軍賽門票，兩人過去13度交手，喬帥取得8勝4敗的優勢。兩人首盤就激烈拉鋸，一路打到搶七，耗費了1小時21分鐘，最終喬帥以5比7敗下陣來，隨後他因傷宣布退賽，讓這場眾所期待的4強賽留下遺憾。

收到退賽禮的茲維列夫向喬科維奇致敬，「我打了1盤，我在搶七以7比5獲勝，而當時他受傷了。我不知道……也許Novak對這項運動來說實在是太強了！」

對於部分觀眾因為喬帥傷退發出噓聲，茲維列夫表示，「拜託大家，不要在球員因傷退賽時對他發出噓聲。我知道每個人都花錢買了票……但Novak過去20年已經為這項運動付出了他的一切。」

關鍵字： 澳網喬科維奇喬帥

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

許峰賓飛美國進修　驚訝前富邦外籍打教新身份

許峰賓飛美國進修　驚訝前富邦外籍打教新身份

嘉義縣棒球場4月整修　樂天桃猿找好替代場地

嘉義縣棒球場4月整修　樂天桃猿找好替代場地

勇士3年13億重金網羅普羅法　填補阿庫尼亞缺陣空缺

勇士3年13億重金網羅普羅法　填補阿庫尼亞缺陣空缺

辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

女花4.5hrs做蟑螂造型美甲　網見逼真觸鬚：手不能要了

熱門新聞

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

2三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

3NBA明星賽先發出爐！詹皇創歷史紀錄

4猛登留黃衫軍　兄弟找第5號洋投

5教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝

最新新聞

1大約綁江坤宇　劉志威：不是針對子豪

2快訊／謝淑薇挺進澳網女雙決賽

3劉志威曝阿坤破億細節　選擇權有限制

4中信特攻Thank You德芬簽下美籍前鋒

5喬科維奇首盤搶七落敗宣布退賽

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366